قرار جديد من جامعة بنها بحق غير المطعمين ضد كورونا



جامعة بنها جامعة بنها

اكد الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها أنه تم تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بمنع دخول الغير حاصلين على تطعيم لقاح فيروس كورونا للحرم الجامعي.



وقال الدكتور جمال سوسه أنه تم البدء في تطبيق القرار على مستوى إدارة الجامعة وكلياتها ومراكزها المختلفة، بعدم السماح بدخول أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والإداريين والعمال منذ 15 نوفمبر إلا بعد ما يثبت حصولهم على اللقاح أو شهادة تفيد بسلبياتهم من فيروس كورونا بعد إجراء تحليل " بي سي آر " يُقدم أسبوعيًا.



وأشار " سوسه " الى ان الجامعة قامت بإنشاء قاعدة بيانات لمنسوبيها الحاصلين على التطعيم ، مؤكدا ان التطبيق الجديد أطلقته وحدة نظم المعلومات الإدارية بالجامعة ويتولى الكشف عن حالة متلقى تطعيم فيروس كورونا من خلال الاستعلام بالرقم القومى سواء كان تطعيمه أم لا ، كما انه يجري حاليا طباعة بطاقة جامعية لمنتسبي الجامعة و بها اشعار " تم التطعيم " لتسهيل الحركة داخل الحرم الجامعي وكليات الجامعة.

قد يعجبك أيضا...

وأضاف رئيس جامعة بنها انه بدءًا من 1 ديسمبر القادم سيتم منع تقديم أي خدمات حكومية داخل الجامعة والمنشآت التابعة لمن لم يحصل على تطعيم فيروس كورونا المستجد تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراءوناشد الدكتور جمال سوسه جميع منسوبي الجامعة بالحرص على تلقي تطعيم لقاح فيروس كورونا في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تهدف للمحافظة على سلامتهم ، مضيفا ان الجامعة قامت بتوفير 11 نقطة ثابتة ، بالاضافة الى النقاط المتحركة بجميع الكليات والمستشفى الجامعى لتطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بكل سهولة ويسر ، مؤكدًا أن جميع اللقاحات آمنة وفعالة ومجانية للجميع.