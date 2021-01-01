تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استفسارا من ائتلاف معا نستطيع الذي يضم بداخله عدد من أولياء أمور طلاب المدارس، حول سبب تأخر فتح موقع التقديم للطلاب الراغبين في الالتحاق بنظام “أبناؤنا في الخارج”.
ومن جانبه رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قائلا: موقع التقديم لنظام أبناؤنا في الخارج والنظام نفسه تحت التجديد، ومازال تحت الاختبارات، ومن المقرر إطلاقه بعد ١٠ أيام.
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التعليقات على وزير التعليم يكشف سبب تأخر فتح موقع التقديم لنظام "أبناؤنا في الخارج"
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