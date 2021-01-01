وزير التعليم يكشف سبب تأخر فتح موقع التقديم لنظام "أبناؤنا في الخارج"

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صورة الخبر: وزير التعليم
وزير التعليم

تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استفسارا من ائتلاف معا نستطيع الذي يضم بداخله عدد من أولياء أمور طلاب المدارس، حول سبب تأخر فتح موقع التقديم للطلاب الراغبين في الالتحاق بنظام “أبناؤنا في الخارج”.



ومن جانبه رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قائلا: موقع التقديم لنظام أبناؤنا في الخارج والنظام نفسه تحت التجديد، ومازال تحت الاختبارات، ومن المقرر إطلاقه بعد ١٠ أيام.



وقال وزير التربية والتعليم: ما تم فتحه هو نسخة تجريبية فقط، ولذلك وجب الانتظار حتى الإطلاق الرسمي.



وأضاف وزير التربية والتعليم: جار تجريب الموقع الجديد لبوابة "أبنائنا فى الخارج" الجارى تطويرها عن طريق إحدى الشركات المتخصصة.


جدير بالذكر أن امتحانات أبناؤنا في الخارج هى خدمة مقدمة لأبناء الجاليات المصرية للحفاظ على دراسة المناهج المصرية بالخارج حيث تنفرد بها جمهورية مصر العربية عن جميع دول العالم، ومن خلالها يمكن للطالب فى حال عودته فى أى وقت إلى أرض الوطن الالتحاق بالمدارس المصرية مباشرة.

المصدر: elbalad

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