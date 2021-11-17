تعليم الفيوم تعلن فتح قبول طلبات المعلمين للعمل بالحصة

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صورة الخبر: وزارة التربية والتعليم بالفيوم
وزارة التربية والتعليم بالفيوم

أعلن الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، فتح قبول طلبات المعلمين للتقدم للعمل بنظام الحصة، ابتداء من الأربعاء الموافق 17/11/2021 وحتى الثلاثاء 23/11/2021 من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرًا.

وجاءت المستندات المطلوبة على النحو التالي:

1- طلب باسم السيد / مدير عام الإدارة موضحا به البيانات الشخصية

2- صورة بطاقة الرقم القومي سارية

3- أصل المؤهل الدراسي (للاطلاع والمطابقة + صورة منه وكذا أي مؤهل أعلى.

4- إقرار بعدم المطالبة بالتعيين مستقبلا على الموازنة.

5- الموقف من (التجنيد بالنسبة للذكور – الخدمة العامة بالنسبة للإناث والذكور المعافين من التجنيد).
6- شهادات الخبرة في مجال التدريس معتمدة وممهورة بخاتم من جهة الإصدار (شعار الجمهورية).

7- صورة شخصية 4×6

8- لا يتم قبول طلبات ناقصة ومقدمة في غير الموعد المحدد.

9- تقديم الملفات في مدرسة (مدينة فارس تعليم أساسي – الباب من جهة الإدارة).

المصدر: مصراوي

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