تعليم الفيوم تعلن فتح قبول طلبات المعلمين للعمل بالحصة

وزارة التربية والتعليم بالفيوم
أعلن الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، فتح قبول طلبات المعلمين للتقدم للعمل بنظام الحصة، ابتداء من الأربعاء الموافق 17/11/2021 وحتى الثلاثاء 23/11/2021 من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرًا.
وجاءت المستندات المطلوبة على النحو التالي:
1- طلب باسم السيد / مدير عام الإدارة موضحا به البيانات الشخصية
2- صورة بطاقة الرقم القومي سارية
3- أصل المؤهل الدراسي (للاطلاع والمطابقة + صورة منه وكذا أي مؤهل أعلى.
4- إقرار بعدم المطالبة بالتعيين مستقبلا على الموازنة.
5- الموقف من (التجنيد بالنسبة للذكور – الخدمة العامة بالنسبة للإناث والذكور المعافين من التجنيد).
6- شهادات الخبرة في مجال التدريس معتمدة وممهورة بخاتم من جهة الإصدار (شعار الجمهورية).
7- صورة شخصية 4×6
8- لا يتم قبول طلبات ناقصة ومقدمة في غير الموعد المحدد.
9- تقديم الملفات في مدرسة (مدينة فارس تعليم أساسي – الباب من جهة الإدارة).
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