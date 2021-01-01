مضادات الحموضة تؤثر على الكلى وتسبب هشاشة العظام



مضادات الحموضة مضادات الحموضة

قال الدكتور شريرام نيني ، جراح القلب والصدر والأوعية الدموية في مقطع فيديو على قناته على YouTube: " يعاني سبعة إلى 30 في المائة من الهنود من حالة تسمى ارتجاع المريء أو مرض الجزر المعدي المريئي" .







على هذا النحو ، يلجأ الكثير من الناس إلى استخدام مضادات الحموضة عند أول ذكر للحموضة أو الحموضة. ومع ذلك ، يحذر الخبراء من أن هذا ليس مجرد سبب للقلق لأنه يسلط الضوء على مشكلة أساسية في القناة الهضمية ، ولكن يمكن أن يسبب أيضًا مشاكل في الكلى .

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تصنع المعدة حامضًا لتمكين الشخص من هضم الطعام وإزالة البكتيريا. ولكن في بعض الحالات ، ينتهي الأمر بالمعدة إلى إفراز الكثير من الأحماض ، مما قد يسبب عدم الراحة.أعراض ارتجاع المريءوفقًا للدكتور نيني ، فإن أعراض ارتجاع المريء هي* حرقان في الصدر بعد الأكل* طعم مر أو حامض في الفم* صعوبة البلع* رائحة الفم الكريهة* الغثيان والقيء*إلتهاب الحلقعندما لا تساعد التغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة ، قد يصف مقدم الرعاية الصحية نوعًا من الأدوية يسمى مثبطات مضخة البروتون (PPIs).ما هي مثبطات مضخة البروتون؟تُستخدم مثبطات مضخة البروتون (PPIs) في علاج الأمراض الهضمية الحمضية. هذه الأدوية آمنة وفعالة في معظم المرضى. ومع ذلك ، كانت هناك بعض المخاوف بشأن تأثيرها على الكلى ، كما قال الدكتور ساشي كيران أ ، استشاري أمراض الكلى ، مستشفيات ياشودا ، حيدر أباد.تأثير مثبطات مضخة البروتون على الكلىيكون تأثير مثبطات مضخة البروتون على الكلى بطريقتين.الأول هو التهاب الكلية الخلالي الحاد. هذا رد فعل تحسسي لمثبطات مضخة البروتون مما يؤدي إلى تورم الكلى وتفاقم وظائفها.يساعد التعرف الفوري على PPI وسحبها الكلى على التعافي تمامًا.في بعض الحالات ، تحتاج هذه الحالة إلى العلاج بالكورتيكوستيرويدات. قال الدكتور ساشي كيران أ.وأضاف الخبير أن التأثير الثاني يمكن أن يكون في شكل زيادة خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة (CKD) ، وتطور مرض الكلى المزمن ، وأمراض الكلى في نهاية المرحلة ، على الرغم من عدم إثبات ذلك بعد.قد يكون تأثير مثبطات مضخة البروتون على الكلى بطريقتين. الأول هو التهاب الكلية الخلالي الحاد.هذا رد فعل تحسسي لمثبطات مضخة البروتون مما يؤدي إلى تورم الكلى ."هذا لا يعني أن كل شخص يستخدم مثبطات مضخة البروتون سيصاب بمرض الكلى المزمن. ولكن من المهم أن يعرف جميع المستخدمين أنه قد تكون هناك مخاطر. ولا تزال الآلية الدقيقة لكيفية حدوث ذلك قيد الدراسة.هناك احتمال أن يكون الارتباط الضعيف الموجود بين استخدام مثبطات مضخة البروتون وتأثيرها على وظائف الكلى ناتجًا عن قيود منهجية أو يُعرف أيضًا بالجانب المربك. هناك حاجة إلى مزيد من البحث للحصول على فكرة واضحة عن هذا الارتباط.حتى ذلك الوقت ، من الحكمة استخدام مثبطات مضخة البروتون تحت إشراف طبي صارم ، "كما ذكر الدكتور كيران .قال الدكتور روي باتانكار ، مدير وأخصائي أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى زين متعدد التخصصات ، إن استخدام مضاد للحموضة دون استشارة الطبيب يمكن أن يؤدي أيضًا إلى هشاشة العظام التي يمكن أن تسبب كسور الورك لدى كبار السن لأنها تمنع امتصاص الكالسيوم والحديد في المعدة.مضادات الحموضة ستؤدي إلى نقص المغنيسيوم مما يؤدي إلى مشاكل في القلب مثل عدم انتظام ضربات القلب. حتى مستويات المغنيسيوم المنخفضة يمكن أن تسبب مشاكل في الكلى. الخرف والتهابات الرئة وكسور هشاشة العظام عند كبار السن شائعة في مثبطات مضخة البروتون على المدى الطويل. وقال الدكتور باتانكار: "المرضى الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب معرضون أيضًا للخطر بسبب التغيرات في المغنيسيوم".أضاف الدكتور ديليب إم بابو ، استشاري أمراض الكلى ، مستشفى ياشودا ، حيدر أباد ، أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم العلاقة بين استخدام مثبطات مضخة البروتون وتفاقم مرض الكلى المزمن. اكتشفت إحدى الدراسات ارتباطًا متدرجًا بين مدة التعرض لمثبطات مضخة البروتون وبين مخاطر النتائج الكلوية بين أولئك الذين تعرضوا لمثبطات مضخة البروتون لأكثر من 30 يومًا. هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات للمساعدة في تحديد العلاقة المسببة للمسببات بشكل أفضل بين استخدام مثبطات مضخة البروتون وتطور CKD وتفاقمه. يجب أن يقيم البحث المستقبلي ما إذا كان الحد من استخدام مثبطات مضخة البروتون يقلل من حدوث CKD ، "قال الدكتور بابو.الأشخاص الممنوعون من مضادات الحموضةيجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى والكبد أو الذين يعانون من مشاكل في القلب أو ارتفاع ضغط الدم تجنب مضادات الحموضة لأن بعضها يحتوي على مستويات عالية من الصوديوم ، مما قد يجعلك تشعر بتوعك. قال الدكتور باتانكار ، لا تأخذهم إلا بعد استشارة الطبيب.بدلاً من الوصول إلى الحبوب والأقراص والشراب ، من المهم إجراء تعديلات على نمط الحياة.