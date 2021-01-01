مقلق جدا.. الخارجية الفرنسية تعلق على تقرير الوكالة الذرية حول إيران



تقرير الوكالة الذرية حول إيران تقرير الوكالة الذرية حول إيران

وصفت الخارجية الفرنسية، نتائج تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول البرنامج النووي الإيراني الذي صدر أمس الأربعاء، بالـ "مقلقة جدا".



وكانت أعربت إيران أمس الأربعاء عن رفضها تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن أنشطتها النووية، معتبرة أنه "تحركه دوافع سياسية". بحسب ما نقلته وكالة "إسنا" شبه الرسمية.



وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذكرت أن إيران تواصل انتهاك العديد من بنود الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، خاصة بما يتعلق بمستوى تخصيب اليورانيوم وحجم مخزونه.

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وحذرت الوكالة الدولية في تقريرها من أن إيران زادت بدرجة كبيرة مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.وذكر التقرير أن إيران لا تزال تمنع المفتشين الدوليين من الوصول إلى ورشة خاصة بمكونات أجهزة الطرد المركزي في موقع كرج النووي، مبديا قلق الوكالة إزاء استمرار تعرض مفتشيها لـ"تفتيش جسدي مكثف للغاية" من قبل عناصر الأمن في المواقع النووية الإيرانية.