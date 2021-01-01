وصفت الخارجية الفرنسية، نتائج تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول البرنامج النووي الإيراني الذي صدر أمس الأربعاء، بالـ "مقلقة جدا".
وكانت أعربت إيران أمس الأربعاء عن رفضها تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن أنشطتها النووية، معتبرة أنه "تحركه دوافع سياسية". بحسب ما نقلته وكالة "إسنا" شبه الرسمية.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذكرت أن إيران تواصل انتهاك العديد من بنود الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، خاصة بما يتعلق بمستوى تخصيب اليورانيوم وحجم مخزونه.
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التعليقات على مقلق جدا.. الخارجية الفرنسية تعلق على تقرير الوكالة الذرية حول إيران
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