خصم 6 نقاط وهبوط للدرجة الثانية.. أمين صندوق الزمالك: الأمور أصبحت صعبة للغاية



طارق جبريل أمين الصندوق بنادي الزمالك طارق جبريل أمين الصندوق بنادي الزمالك

أكد طارق جبريل أمين الصندوق بنادي الزمالك، أن الفريق مهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية، بسبب القضايا المرفوعة ضد القلعة البيضاء، في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.







وقال طارق جبريل في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت:" الأمور صعبة للغاية داخل النادي الزمالك، ولا بد أن يتكاتف معنا في الجميع في الوقت الحالي، ولو بالدعم المعنوي على الأقل".

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تابع:" الزمالك مهدد بخصم 6 نقاط، وقد يصل الأمر للهبوط للدرجة الثانية، بسبب القضايا المرفوعة ضد النادي".اختتم :" نبذل اقصى جهدنا، لحل الأزمات والمشاكل التي تواجهنا في الفترة الحالية".رابطة الأندية تحسم الجدل بشأن توقيع عقوبات على أبو جبل وبن شرقي:في سياق آخر، كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، حقيقة توقيع عقوبات على ثنائي الزمالك محمد أبو جبل وأشرف بن شرقي، بسبب الفيديو المسرب للثنائي ضد الحكم محمد عادل، خلال مبارة الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من مسابقة الدوري المصري، والتي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 5 - 3.وقال أحمد دياب عبر برنامج “مع شوبير” الإذاعي :" لا يمكن توقيع عقوبات على أبو جبل أو أشرف بن شرقي بناء على فيديو متداول على موقع التواصل الإجتماعي، حيث يتم الاعتماد فقط على تقرير حكم المباراة، والشريط الأصلي للقاء".وانتشر فيديو مسرب على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام الماضية، لـ محمد أبو جبل حارس الزمالك وهو يقول لـ محمد عادل حكم اللقاء، عقب احتسابه ركلة جزاء للأهلي :" عاوز تخلص الماتش كام وأنا معاك"، بينما وجه أشرف بن شرقي لفظا خارجا لحكم المباراة.