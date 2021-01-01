كيفية إزالة اليوريك أسيد من الجسم



اليوريك أسيد اليوريك أسيد

يتراكم حمض البوليك في الدم، هذا يمكن أن يؤدي إلى مرض يسمى النقرس الذي يسبب آلام المفاصل التي تتراكم فيها بلورات البولي ،فكيف تزيل اليوريك أسيد من الجسم .



وفقا لما نشره موقع هيلثى ،حمض اليوريك هو نفايات طبيعية ناتجة عن هضم الأطعمة التي تحتوي على البيورينات. توجد البيورينات بمستويات عالية في بعض الأطعمة مثل:



بعض اللحوم

السردين

الفاصوليا المجففة

تتشكل البيورينات أيضًا وتتحلل في جسمك.

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عادةً ما يقوم جسمك بتصفية حمض البوليك من خلال الكلى والبول. إذا كنت تستهلك الكثير من البيورين في نظامك الغذائي ، أو إذا كان جسمك لا يستطيع التخلص من هذا المنتج الثانوي بالسرعة الكافية ، يمكن أن يتراكم حمض البوليك في الدم .يُعرف ارتفاع مستوى حمض البوليك بفرط حمض يوريك الدم . هذا يمكن أن يؤدي إلى مرض يسمى النقرس الذي يسبب آلام المفاصل التي تتراكم فيها بلورات البولي. يمكن أن يجعل دمك وبولك حمضيًا جدًا.يمكن أن يتجمع حمض اليوريك في جسمك لأسباب عديدة بعض هؤلاء هم:حميةعلم الوراثةالسمنة أو زيادة الوزنضغط عصبىيمكن أن تؤدي بعض الاضطرابات الصحية أيضًا إلى ارتفاع مستويات حمض البوليك:مرض كلويالسكرىقصور الغدة الدرقيةبعض أنواع السرطانات أو العلاج الكيميائيصدفيةقلل من تناول الأطعمة الغنية بالبيورينيمكنك الحد من مصدر حمض البوليك في نظامك الغذائي. تشمل الأطعمة الغنية بالبيورين بعض أنواع اللحوم والمأكولات البحرية والخضروات. كل هذه الأطعمة تفرز حمض البوليك عند هضمها.تجنب أو قلل من تناول الأطعمة مثل:اللحومديك رومىالأسماك والمحارالمحارات الصدفيةلحم الضأنلحم العجلقرنبيطالبازلاء الخضراءالفاصوليا المجففةالفطرتجنب السكرأطعمة سكريةبينما يرتبط حمض اليوريك عادة بالأطعمة الغنية بالبروتين ، تظهر الدراسات الحديثة أن السكر قد يكون أيضًا سببًا محتملاً. تشمل السكريات المضافة إلى الطعام سكر المائدة وشراب الذرة وشراب الذرة عالي الفركتوز وغيرها.سكر الفركتوز هو نوع رئيسي من السكر البسيط في الأطعمة المصنعة والمكررة. الباحثون وجدوا أن هذا النوع من السكر على وجه الخصوص يمكن أن يؤدي إلى مستويات عالية من حمض اليوريك.تحقق من الملصقات الغذائية للسكريات المضافة. يمكن أن يساعدك تناول المزيد من الأطعمة الكاملة وعدد أقل من الأطعمة المعبأة المكررة على التخلص من السكريات مع السماح لك بتناول نظام غذائي أكثر صحة.المشروبات السكريةالمشروبات السكرية والصودا وحتى عصائر الفاكهة الطازجة مركزة بالفركتوز والسكر المحتوي على الجلوكوز.ستحتاج أيضًا إلى أن تضع في اعتبارك أن شراب الذرة عالي الفركتوز يحتوي على مزيج من الفركتوز والجلوكوز ، وعادةً ما يحتوي على 55 في المائة من الفركتوز و 42 في المائة من الجلوكوز. هذا مشابه لنسبة 50 في المائة من الفركتوز و 50 في المائة من الجلوكوز في سكر المائدة.يتم امتصاص الفركتوز من السكر المكرر في العصير أو الأطعمة الأخرى بشكل أسرع من السكر من الأطعمة التي تحتوي على مكياج طبيعي يحتاج إلى تفتيت في جسمك. يؤدي امتصاص السكريات المكررة بشكل أسرع إلى زيادة مستويات السكر في الدم ويؤدي أيضًا إلى ارتفاع كميات حمض البوليك.استبدل المشروبات السكرية بالمياه المفلترة والعصائر الغنية بالألياف .شرب المزيد من الماءشرب الكثير من السوائل يساعد كليتيك على طرد حمض البوليك بشكل أسرع. احتفظ بزجاجة ماء معك في جميع الأوقات. اضبط منبهًا كل ساعة لتذكيرك بأخذ بضع رشفات.تجنب الكحولشرب الكحول يمكن أن يجعلك أكثر جفافا. يمكن أن يؤدي أيضًا إلى ارتفاع مستويات حمض البوليك . يحدث هذا لأن كليتيك يجب أن تقوم أولاً بتصفية المنتجات التي تحدث في الدم بسبب الكحول بدلاً من حمض البوليك والنفايات الأخرى.بعض أنواع المشروبات الكحولية مثل البيرة تحتوي أيضًا على نسبة عالية من البيورينات.فقدان الوزنجنبًا إلى جنب مع نظامك الغذائي ، يمكن للوزن الزائد أن يرفع مستويات حمض البوليك . تنتج الخلايا الدهنية حمض البوليك أكثر من الخلايا العضلية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن حمل أرطال زائدة يجعل من الصعب على كليتيك تصفية حمض البوليك. يمكن أن يؤثر فقدان الوزن بسرعة كبيرة أيضًا على المستويات.إذا كنت تعاني من زيادة الوزن ، فمن الأفضل تجنب الحميات الغذائية السريعة والنظام الغذائي القاسي. تحدث إلى اختصاصي تغذية حول النظام الغذائي الصحي وخطة فقدان الوزن التي يمكنك اتباعها. يمكن لطبيبك أن يوصي بهدف الوزن الصحي لنوع جسمك.موازنة مستويات الأنسولينافحص مستوى السكر في الدم عند زيارة طبيبك. هذا مهم حتى لو لم تكن مصابًا بداء السكري.قد يكون لدى البالغين المصابين بداء السكري من النوع 2 الكثير من الأنسولين في مجرى الدم. هذا الهرمون ضروري لنقل السكر من دمك إلى خلاياك حيث يمكنه تشغيل كل وظائف الجسم. ومع ذلك ، فإن الكثير من الأنسولين يؤدي إلى زيادة حمض البوليك في الجسم ، وكذلك زيادة الوزن.الأفراد الذين يعانون من حالة تسمى مقدمات السكري قد يكون لديهم أيضًا مستويات عالية من الأنسولين ومخاطر أعلى للإصابة بمرض السكري من النوع 2.قد يرغب طبيبك في فحص مستوى الأنسولين في الدم بالإضافة إلى مستوى الجلوكوز في الدم إذا كان هناك شك في مقاومة الأنسولين.يساعد تناول المزيد من الألياف جسمك على التخلص من حمض البوليك. يمكن أن تساعد الألياف أيضًا في موازنة مستويات السكر في الدم والأنسولين. كما أنه يميل إلى زيادة الشعور بالشبع ، مما يساعد على تقليل مخاطر الإفراط في تناول الطعام.أضف ما لا يقل عن 5 إلى 10 جرامات من الألياف القابلة للذوبان يوميًا مع الأطعمة الكاملة مثل:الفاكهة الطازجة أو المجمدة أو المجففةخضروات طازجة أو مجمدةالشوفانالمكسراتشعيرالحد من التوتريمكن أن يؤدي الإجهاد وعادات النوم السيئة وقلة التمارين الرياضية إلى زيادة الالتهاب. قد يؤدي الالتهاب إلى ارتفاع مستوى حمض البوليك.مارس تقنيات اليقظة مثل تمارين التنفس واليوجا لمساعدتك على التعامل مع مستويات التوتر لديك. انضم إلى فصل دراسي أو استخدم تطبيقًا يذكرك بالتنفس والتمدد عدة مرات في اليوم.مارس عادات نوم جيدة مثل:تجنب الشاشات الرقمية لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات قبل النومالنوم والاستيقاظ في أوقات ثابتة كل يومتجنب الكافيين بعد وقت الغداءتحدث إلى طبيبك إذا كنت تعاني من الأرق أو صعوبة في النوم.تحقق من الأدوية والمكملات الغذائية الخاصة بكيمكن أن تسبب بعض الأدوية والمكملات أيضًا تراكم حمض البوليك في الدم. وتشمل هذه:أسبرينفيتامين ب 3 (النياسين)مدرات البولالأدوية المثبطة للمناعةأدوية العلاج الكيميائيإذا كنت بحاجة إلى تناول أي من هذه الأدوية وكنت مصابًا بفرط حمض يوريك الدم ، يمكن لطبيبك أن يعمل معك لاكتشاف بديل جيد.الوجبات الجاهزةالنظام الغذائي والتمارين الرياضية وتغييرات نمط الحياة الصحية الأخرى يمكن أن تحسن من النقرس والأمراض الأخرى التي تسببها مستويات حمض البوليك المرتفعة. ومع ذلك ، لا يمكنهم دائمًا استبدال العلاج الطبي الضروري.تناول جميع الأدوية الموصوفة حسب توجيهات الطبيب. يمكن أن يساعد المزيج الصحيح من النظام الغذائي والتمارين الرياضية والأدوية في إبعاد الأعراض.قد يبدو أن هناك الكثير من الأطعمة التي تحتاج إلى تجنبها للمساعدة في خفض مستويات حمض البوليك. أفضل طريقة للحد من هذه الأطعمة هي وضع خطة وجبات أسبوعية. تحدث إلى اختصاصي التغذية الخاص بك للمساعدة في وضع أفضل خطة نظام غذائي لك.احتفظ بقائمة من الأطعمة في قائمة التسوق الخاصة بك والتي يجب أن تأكلها ، بدلاً من الأطعمة التي لا يمكنك تناولها.