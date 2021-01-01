كيف تحافظ على صحة القلب؟ جمال شعبان يجيب



الحفاظ على صحة القلب الحفاظ على صحة القلب

الحفاظ على صحة القلب من أكثر الأمور التي تشغل بال الكثير من الأشخاص بالأخص كبار السن و أصحاب الأمراض المزمنة أيضا، فالحفاظ على صحة القلب من يساعد في الوقاية من التعرض للأزمات و الجلطات و العديد من الأمراض.







نصح الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، بتقليل الأكل و الحركة الكثيرة ، ابتعد عن التدخين و لا تجالس مدخنا ابتعد عن المخدرات ، حافظ على الضغط والسكر والكوليسترول في الدم.

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قال شعبان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، أن يجب الحفاظ على سلامتك النفسية والتكيف مع التوتر وضغوطات الحياة لكي تحفاظ على صحة القلب.نصائح للحفاظ على صحة القلب-لا نشبع الشبع الزائد الذي يضر ولا ننتظر حتى يبلغ بنا الجوع مبلغا عظيما ؛ لذلك الاعتدال وعدم الإسراف هو الأصل في كل شيء ، كذلك عليك بالإفطار كل ما تشاء به واجعله وجبتك الأساسية أما العشاء فينبغي أن يكون خفيفا جدا ولا تنام بعد وجبتك مباشرة انتظر ساعتين حتى لا تضر القلب أو المخ .- العناصر الموجودة في التربة رائعة للجسم كالتمر وزيت الزيتون والتين واحذر أن تضعه على النار لأنه يتحول لسمن إذ تمت هدرجته (الأكل النباتي مع قليل من الحيواني )- الحركة بمشي الهرولة ، والقلب ينشط مع الحركة وعضلاته تقوى وشرايينه تتمدد .- الكرش ممهد لأمراض القلب والسمنة والكوليسترول وانخفاض القدرة الجنسية فعلينا التخلص منه ؛ لذا الحركة مع توازن الطعام تعمل على انخفاضه .- التدخين المدخن الأول والمدخن الثاني السلبي، التدخين بيد الآخر هذا يجعلك مدخنا وهذا مما يعرض قلبك للخطر .- المخدرات لا بد من المكاشفة حتى نستأصل هذا الفعل فهناك من يتناول المخدرات كالحشيش والبانجو وتناول الحبوب وهي مما يضر القلب جدا ويعرض حياتك للخطر .- ( خطورة الإسبرين ) بدون إشراف طبي لا تلجأ له للوقاية من أمراض القلب فهو خطر إن لم يكن بإشراف الطبيب ومن الخطـأ التسلهل في تناوله .- تناول فيتامين سي إن وجد طبيعيا فهو الأفضل كبرتقالة أو جوافة أو ليمون يساعد في الوقاية من أمراض القلب ويحسن المناعة .- تخلص من سموم القلب ، تخلصنا من سموم الجسد علينا كذلك التخلص من سموم القلب كالبغض والحسد والكره وحب هزيمة الآخر ؛ ولا بد من بناء لياقة روحية عالية فليصم قلبك عن أدرانه وشوائبه من الشحناء والبغضاء التي تحرق القلب وتعصف به .