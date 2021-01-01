أحلى من المحلات .. طريقة عمل كوكيز الشوكولاته



كوكيز الشوكولاته كوكيز الشوكولاته

مرأة



كوكيز الشوكولاته من الحلويات التي يعشقها الكثير من الأشخاص وبالأخص الأطفال مما يدفع العديد إلي شرائها من محلات الحلويات الاسواق.





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لذا قدمت الشيف نرمين هنو مقدمة برنامج زي السكر طريقة عمل كوكيز الشوكولاته في المنزل بأسهل الخطوات.مقادير كوكيز الشوكولاته300 جرام شوكولاته داكنة مذابه1 ملعقة كبيرة قهوة سريعه الذوبان80 جرام زبده مذابه100 جرام سكر2 بيض1 و نصف ملعقة صغيرة فانيليا100 جرام دقيق كيك1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر2 كوب بيكان مقطع خشن150 جرام شوكولاته شيبس داكنة- للحشوة :شوكولاته قابله للدهنطريقة تحضير كوكيز الشوكولاته-في العجان يخلط بيض وسكر وفانيليا والقهوة المذابة في ماء ثم تذوب الزبدة مع الشوكولاتة ثم تضاف للعجان ثم تضاف المكونات الجافة- ثم تشكل كرات الكوكيز في صينية مبطنة بورق زبدة- ثم تحشى الكوكيز بشوكولاتة قابلة للدهن-وتقدم