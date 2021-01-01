علاج يوقف الإسهال والترجيع



علاج وقف الترجيع والإسهال علاج وقف الترجيع والإسهال

علاج وقف الترجيع والإسهال من مطبخك بعلاجات طبيعية سريعة يمكنها التغلب على مشاك الهضم إليك كيفية علاج الإسهال في المنزل ويمكن أن يكون الإسهال مزعجًا للغاية، ولكن يمكن لمعظم الناس علاجه بفعالية بالراحة والعلاجات المنزلية.



وفقا لموقع هيلث يمكن علاج الإسهال والتغلب على مشاكل الجهاز الهضمي لبضع ساعات أو أيام ، وبعد ذلك يجب أن تتحسن الأعراض.



في بعض الحالات ، تستمر لفترة أطول وغالبًا ما يختفي الإسهال من تلقاء نفسه ، إلا أن العديد من العلاجات المنزلية يمكن أن تخفف الأعراض وتسرع من الشفاء.

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1. علاج وقف الترجيع والإسهال عند الأطفاليسبب الإسهال نقصًا السوائل ، مما يجعل من الضروري ترطيب الجسم ويعد الترطيب الجسم أمر ضروري للشفاء من الإسهال.يسبب الإسهال نقصًا في السوائل ، بما في ذلك الماء. هذا يتسبب في فقدان الجسم الصوديوم والكلوريد.لدعم التعافي ، من الضروري استعادة السوائل. خلاف ذلك ، قد يصاب الشخص بالجفاف.يمكن أن يكون الجفاف خطيرًا على الأطفال وكبار السن ، لذلك من الضروري تشجيعهم على شرب الماء إذا كانوا يعانون من الإسهال.شرب الماء هو الخطوة الأولى لإعادة الترطيب يمكن لأي شخص أيضًا صنع محلول معالجة الجفاف عن طريق خلط لتر واحد من الماء مع نصف ملعقة صغيرة من الملح و 6 ملاعق صغيرة من السكر.يساعد تناول السكر والملح مع الماء الأمعاء على امتصاص السوائل بكفاءة أكبر. يعمل هذا المحلول على ترطيب الجسم بشكل أكثر فاعلية بعد نوبة إسهال أكثر من الماء وحده.يمكن أن تكون المشروبات الأخرى مفيدة أيضًا ويمكن أن تساعد في ترطيب الجسم واستعادة البوتاسيوم والصوديوم. مكن أن تساعد عصائر الفاكهة أيضًا في استعادة البوتاسيوم.تجنب شرب أي شيء يزيد من تهيج الجهاز الهضمي ، مثل:مشروبات تحتوي على الكافيينكحولالمشروبات الغازيةمشروبات ساخنة جدا2. علاج الاسهال والمغص والترجيععلاج الأسهال والمغص والترجيع أو كافة مشاكل الحهاز الهضمى بشكل عام يتوقف على تنظيم طريقة تناول الطعام و تناول وجبات صغيرة ومتكررة .ويعد ذلك أفضل من تناول ثلاث وجبات أكبر في اليوم عند التعافي من الإسهال. قد يتضمن النظام الغذائي الجيد لشخص مصاب بالإسهال ما يلي:-الأطعمة الغنية بالبكتين مثل الفاكهة-الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم ، مثل البطاطا والبطاطا الحلوةكميات كافية من البروتين3. تجنب الأطعمة الدهنيةيجب على الشخص المصاب بالإسهال تجنب تناول الأطعمة الدهنية التي يمكن أن تهيج أو تضغط على الجهاز الهضمي ، مثل:-الأطعمة الغنية بالدهون-الأطعمة الدهنية-طعام حار-الأطعمة التي تحتوي على المحليات الصناعية-الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من الفركتوز-يوصي بعض الأطباء بتجنب منتجات الألبان ، لأنها قد تؤدي إلى تفاقم الإسهال لدى بعض الأشخاصعلاج وقف الترجيع والاسهال بالاعشابأعشاب عديدة تعمل على وقف الترجيه والأسهال تعرفى عليها1- الزنجبيل :كوب من شاي الزنجبيل الدافئ لـ علاج الاستفراغ وعند شعور طفلك بالغثيان. تناول قطعة من جذر الزنجبيل الطازج.ويمكنك صنع شاي الزنجبيل الطازج عن طريق إضافة ملعقة صغيرة من جذر الزنجبيل المبشور إلى كوب من الماء المغلي، ثم قوم بنقعه لمدة 10 دقائق ، ثم يصفى قبل الشرب.2- الشمر :يعتقد أن بذور الشمر تساعد في تهدئة الجهاز الهضمي؛ و علاج الاستفراغ عند الأطفال بالاعشاب، ولتحضير شاي الشمر ، أضيفي ملعقة صغيرة من بذور الشمر إلى كوب من الماء المغلي، ينقع لمدة 10 دقائق ويصفى قبل الشرب.3- القرنفل :القرنفل لعلاج الاستفراغ عند الأطفال بالاعشاب والغثيان والقيء الناجم عن دوار الحركة؛ حيث تحتوي أيضًا على الأوجينول، وهو مركب يعتقد أنه يحتوي على قدرات مضادة للبكتيريا. لعمل شاي القرنفل ، أضف كوبًا من الماء المغلي إلى ملعقة صغيرة، وينقع لمدة عشر دقائق ، ويصفى قبل الشرب.