زبدة الفول السوداني بالتفاح
هل تبحث عن وجبة سريعة ومريحة لبدء اليوم؟ اليك طريقة عمل زبدة الفول السوداني الغنية بالبروتين والتفاح والموز والعسل والحليب لجعلها أكثر إشباعًا أضف بعض الشوفان زين بالطريقة التي تحبها واستمتع بتناولها باردة للشيف أميرة شنب.
طريقة عمل زبدة التفاح والفول السوداني
الوقت الكلي 20 موقت
التحضير10 دقائق
سعرات حرارية 367
مكونات وعاء زبدة التفاح والفول السوداني
2 حصص
2 تفاحة
2 كوب حليب
1/2 كوب شوفان
الجرانولا على النحو المطلوب
4 ملاعق كبيرة زبدة فول سوداني
2 حبة موز
2 ملعقة طعام عسل
1 حفنة فواكه مجففة مشكلة
طريقة تحضير زبدة الفول السوداني بالتفاح
الخطوة 1 امزجها معًا
لتحضير وعاء الإفطار السريع ، خذ موزة ونصف موزة ، ونصف تفاحة ، وعسل ، وشوفان ، وحليب وزبدة الفول السوداني في الخلاط. امزجها بسلاسة واصنع خليطًا كثيفًا. احتفظي بنصف تفاحة ونصف موزة للتزيين.
الخطوة 2 زينها واستمتع
صبها في أطباق التقديم زين طبق الإفطار بشرائح التفاح والموز أضيفي حفنة من الشوفان والفواكه الجافة ضعيها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة واستمتع بها.
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