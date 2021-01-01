طريقة تحضير زبدة الفول السوداني بالتفاح



زبدة الفول السوداني بالتفاح زبدة الفول السوداني بالتفاح





هل تبحث عن وجبة سريعة ومريحة لبدء اليوم؟ اليك طريقة عمل زبدة الفول السوداني الغنية بالبروتين والتفاح والموز والعسل والحليب لجعلها أكثر إشباعًا أضف بعض الشوفان زين بالطريقة التي تحبها واستمتع بتناولها باردة للشيف أميرة شنب.



طريقة عمل زبدة التفاح والفول السوداني

قد يعجبك أيضا...

الوقت الكلي 20 موقتالتحضير10 دقائقسعرات حرارية 367مكونات وعاء زبدة التفاح والفول السوداني2 حصص2 تفاحة2 كوب حليب1/2 كوب شوفانالجرانولا على النحو المطلوب4 ملاعق كبيرة زبدة فول سوداني2 حبة موز2 ملعقة طعام عسل1 حفنة فواكه مجففة مشكلةطريقة تحضير زبدة الفول السوداني بالتفاحالخطوة 1 امزجها معًالتحضير وعاء الإفطار السريع ، خذ موزة ونصف موزة ، ونصف تفاحة ، وعسل ، وشوفان ، وحليب وزبدة الفول السوداني في الخلاط. امزجها بسلاسة واصنع خليطًا كثيفًا. احتفظي بنصف تفاحة ونصف موزة للتزيين.الخطوة 2 زينها واستمتعصبها في أطباق التقديم زين طبق الإفطار بشرائح التفاح والموز أضيفي حفنة من الشوفان والفواكه الجافة ضعيها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة واستمتع بها.