طريقة عمل سردين في المنزل بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي



طريقة عمل سردين في المنزل طريقة عمل سردين في المنزل



طريقة عمل سردين في المنزل، عادة ما نشتري السردين المعلب بأسعار مرتفعة أكثر من تكلفته الحقيقة، وتوفيرا لذلك ولضمان تحضيره بطريقة مضمونة، قدمت الشيف زينب مصطفى خطوات تحضير السردين المعلب في المنزل بطريقة بسيطة تحمل أسرار نجاحه وأهمها النقع بطريقة صحيحة، وإضافة المنكهات، وغيرها من الأمور.



وقدمت الشيف زينب مصطفى خطوات تحضير السردين المعلب في المنزل بطريقة بسيطة تحمل أسرار نجاحه وأهمها منها النقع بطريقة صحيحة، وإضافة المنكهات، وغيرها من الأمور.





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التنظيفالاهتمام بتنظيف كل سمك السردين جيدا بحيث تقطع الرأس وتنزع الأمعاء والذيل والقشر الخارجي بالكامل، ثم يغسل جيدا بطرق غسل السمك المتعارف عليها بالماء والخل والملح.يشطف السردين ويفتح ليكون على شكل فراشة ومن هنا سيكون جاهز للتخليل.النقع ليلة كاملةينقع سمك السردين النظيف في ماء وملح لمدة ليلة كاملة أو لفترة لا تقل عن 5 ساعات، وذلك بمقادير ملعقة كبيرة من الملح لكل لتر من الماء، وهو ما يساعد على تطريته وتحضيره للتخليل والتعليب بسهولة.التصفيةبعد تمام نقع السردين في ماء وملح المدة المطلوبة يوضع ليصفى تماما لمدة لا تقل عن 6 إلى 12 ساعة حتى يجف تماما من المياة ليبدأ تعليبه بطريقة صحيحة.المنكهاتالاهتمام بوضع ورق اللورا والثوم والفلفل الأسود الكامل حيث تعمل تلك المنكهات على إزالة الزفارة من السردين أو أي سمك معلب.طريقة عمل السردين المعلبتقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل السردين المعلب بالمنزلمقادير سردين معلب1 كيلو سردين منقوع ليلة كاملة في ماء وملح بالزيت ورق لورا ثوم مفروم فلفل أسود شطة مجروشة 2 ملعقة صغيرة ملح زيت نباتي او زيت و ماء خل لمسح حرف البرطمانات نصف برطمان زيت ونصفه ماء مفلتر او مغلي ويترك ليبرد بالصلصةصلصة طماطمثوم شرائحزعتر ناشفورق لورافلفل أسودزعتر جاففلفل حار جاف سليم2 ملعقة صغيرة ملحماء3 ملعقة كبيرة زيت نباتيطريقة تحضير سردين معلب:* يوضع السردين في برطمان معقم بماء مغلي* تضاف له مقادير الزيت أو مقادير الصلصة، حسب الرغبة، بحيث يغطي الزيت أو الماء السردين* ثم يمسح البرطمان جيدًا بالخل ويغلق بإحكام* يوضع في ماء مغلي على النار لمدة نصف ساعة* ويترك ليبرد تمامًا* ثم يحفظ في الثلاجة للاستخدامتعد طريقة عمل السردين بالفرن من أسهل طرق عمل السردين ولذلك نقدم لكي طريقة عمل السردين بالفرنمقادير طريقة سمك السردين بالفرنسردينبطاطس حلقاتبصل حلقاتطماطم حلقاتفلفل أخضرحلقات كمونريحان مجففنعناع مجففثوم مفرومملح فلفلاسودزيت زيتونطريقة عمل سمك السردين بالفرن* ترص حلقات البصل في الطاجن ثم البطاطس ثم الفلفل الأخضر ثم الطماطم* تتبل الخضروات بملح وفلفل أسود وزيت زيتون ويدخل الفرن ليبدأ في النضج* يتبل السردين بالثوم المفروم والكمون والملح والفلفل والريحان والنعناع* يوضع السردين على الخضروات في الطاجن ويرجع الى الفرن مرة أخرى حتى ينضج السردين ويقدم