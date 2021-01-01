طريقة عمل سردين في المنزل بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي

طريقة عمل سردين في المنزل
طريقة عمل سردين في المنزل، عادة ما نشتري السردين المعلب بأسعار مرتفعة أكثر من تكلفته الحقيقة، وتوفيرا لذلك ولضمان تحضيره بطريقة مضمونة، قدمت الشيف زينب مصطفى خطوات تحضير السردين المعلب في المنزل بطريقة بسيطة تحمل أسرار نجاحه وأهمها النقع بطريقة صحيحة، وإضافة المنكهات، وغيرها من الأمور.
وقدمت الشيف زينب مصطفى خطوات تحضير السردين المعلب في المنزل بطريقة بسيطة تحمل أسرار نجاحه وأهمها منها النقع بطريقة صحيحة، وإضافة المنكهات، وغيرها من الأمور.
التنظيف
الاهتمام بتنظيف كل سمك السردين جيدا بحيث تقطع الرأس وتنزع الأمعاء والذيل والقشر الخارجي بالكامل، ثم يغسل جيدا بطرق غسل السمك المتعارف عليها بالماء والخل والملح.
يشطف السردين ويفتح ليكون على شكل فراشة ومن هنا سيكون جاهز للتخليل.
النقع ليلة كاملة
ينقع سمك السردين النظيف في ماء وملح لمدة ليلة كاملة أو لفترة لا تقل عن 5 ساعات، وذلك بمقادير ملعقة كبيرة من الملح لكل لتر من الماء، وهو ما يساعد على تطريته وتحضيره للتخليل والتعليب بسهولة.
التصفية
بعد تمام نقع السردين في ماء وملح المدة المطلوبة يوضع ليصفى تماما لمدة لا تقل عن 6 إلى 12 ساعة حتى يجف تماما من المياة ليبدأ تعليبه بطريقة صحيحة.
المنكهات
الاهتمام بوضع ورق اللورا والثوم والفلفل الأسود الكامل حيث تعمل تلك المنكهات على إزالة الزفارة من السردين أو أي سمك معلب.
طريقة عمل السردين المعلب
تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل السردين المعلب بالمنزل
مقادير سردين معلب
1 كيلو سردين منقوع ليلة كاملة في ماء وملح بالزيت ورق لورا ثوم مفروم فلفل أسود شطة مجروشة 2 ملعقة صغيرة ملح زيت نباتي او زيت و ماء خل لمسح حرف البرطمانات نصف برطمان زيت ونصفه ماء مفلتر او مغلي ويترك ليبرد بالصلصة
صلصة طماطم
ثوم شرائح
زعتر ناشف
ورق لورا
فلفل أسود
زعتر جاف
فلفل حار جاف سليم
2 ملعقة صغيرة ملح
ماء
3 ملعقة كبيرة زيت نباتي
طريقة تحضير سردين معلب:
* يوضع السردين في برطمان معقم بماء مغلي
* تضاف له مقادير الزيت أو مقادير الصلصة، حسب الرغبة، بحيث يغطي الزيت أو الماء السردين
* ثم يمسح البرطمان جيدًا بالخل ويغلق بإحكام
* يوضع في ماء مغلي على النار لمدة نصف ساعة
* ويترك ليبرد تمامًا
* ثم يحفظ في الثلاجة للاستخدام
تعد طريقة عمل السردين بالفرن من أسهل طرق عمل السردين ولذلك نقدم لكي طريقة عمل السردين بالفرن
مقادير طريقة سمك السردين بالفرن
سردين
بطاطس حلقات
بصل حلقات
طماطم حلقات
فلفل أخضر
حلقات كمون
ريحان مجفف
نعناع مجفف
ثوم مفروم
ملح فلفل
اسود
زيت زيتون
طريقة عمل سمك السردين بالفرن
* ترص حلقات البصل في الطاجن ثم البطاطس ثم الفلفل الأخضر ثم الطماطم
* تتبل الخضروات بملح وفلفل أسود وزيت زيتون ويدخل الفرن ليبدأ في النضج
* يتبل السردين بالثوم المفروم والكمون والملح والفلفل والريحان والنعناع
* يوضع السردين على الخضروات في الطاجن ويرجع الى الفرن مرة أخرى حتى ينضج السردين ويقدم
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