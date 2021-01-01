متى يعطى عصير التفاح للرضع.. إليك الإجابة الصحيحة



عصير التفاح للرضع عصير التفاح للرضع

تتساءل كثير من النساء متى يعطى عصير التفاح للرضع لأنه من أكثر المشروبات المفيدة لصحة الأطفال والإنسان بصفة عامة.



ترغب أمهات كثيرات فى معرفة متى يعطى عصير التفاح للرضع لكى تتمكن من تقديم هذا المشروب المفيد للطفل فى العمر المناسب دون تعرضه لبعض المخاطر الصحية.



وعندما تسأل الأمهات متى يعطى عصير التفاح للرضع فإن المقصود هنا ليس الأنواع المعبأة والمصنعة وإنما عصير التفاح الطبيعي لأنه خال من المواد الحافظة والألوان الصناعية وأكثر صحة.



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متى يعطى عصير التفاح للرضع .. سؤال مهم يجب أن يتم طرحه على الطبيب وعدم الاكتفاء بالمعلومات الواردة فى التقارير والمقالات الطبية حيث أن هناك الكثير من الاعتبارات التى يتم وضعها فى تحديد النظام الغذائي المناسب للطفل الرضيع من بينها حالته الصحية وطبيعة جسده .نرصد لكم فى هذا التقرير إجابة سؤال الأمهات الشهير متى يعطى عصير التفاح للرضع كمعلومة ارسترشادية وفقا لما جاء فى موقع “ solidstarts”.لا يجب إعطاء أي نوع من العصير للأطفال الرضع فى الشهور الأولى ويتم إعطائهم العصائر الطبيعي بعد سن 12 شهرا، ما لم يتم توجيههم للقيام بذلك من قبل مقدم الرعاية الصحية في ظروف محددة للغاية ومن الأفضل الانتظار لتقديم أي نوع من العصير حتى سن الثانية ، وحتى ذلك الحين للحد من الكمية المعروضة لتقليل السكر بما في ذلك السكر الطبيعي في النظام الغذائي للطفل.يمكن تقديم كميات صغيرة من العصير (أقل من 4 أونصات يوميًا ، مخفف بالماء بشكل مثالي لتقليل المذاق الحلو) بأمان بعد عيد ميلاد الطفل الأول ولكن هناك العديد من الفوائد للانتظار.الاستهلاك المنتظم والمفرط للمشروبات الحلوة قد يقلل من تنوع الأطعمة والعناصر الغذائية المستهلكة وقد يزيد من مخاطر السمنة والسكري وأمراض القلب وتسوس الأسنان بالإضافة إلى ذلك التفاح في شكله الكامل مغذي أكثر من العصير.كما أن التفاح النيء وقطع التفاح المجففة من مخاطر الاختناق للأطفال والرضع و لتقليل مخاطر الاختناق ، اطبخ التفاح حتى يصبح طريًا أو يقطع شرائح رقيقة جدًا كما هو الحال دائمًا ، تأكد من إنشاء بيئة طعام آمنة والبقاء في متناول يد الطفل أثناء الوجبات.