طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة في الفرن .. وصفات متعددة



صينية البطاطس باللحمة صينية البطاطس باللحمة





تبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة في الفرن لأنها من أشهر الأكلات المصرية التى تحظى بشعبية كبيرة بين مختلف الأعمار والأذواق.



وترغب النساء فى معرفة طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة فى الفرن لتتمكن من تقديمها لأفراد أسرتها وضيوفها بمذاق احترافي يبهر الجميع

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ومما يدفع الكثير من النساء لتعلم طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة في الفرن هو قيمتها الغذائية العالية وقدرتها الكبيرة على منح الإنسان الشعور بالشبع والقوة والطاقة.نعرض لكم فى هذا التقرير طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة في الفرن بخطوات احترافية ووصفات متعددة لمجموعة من أشهر خبراء الطهى فى مصر.طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة في الفرننقدم لكم طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة في الفرن بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.مقادير صينية بطاطس باللحمةبطاطس حلقات متوسطةلحمة مسلوقةعصير طماطمبصل حلقاتثوم مفرومفلفل رومى أخضرسمنهملحفلفل أسودطريقة عمل صينية بطاطس باللحمة* شوحى اللحمة مع البصل والفلفل فى السمنة على النار ثم ضيفى الثوم وعصير الطماطم والملح والفلفل الأسود وقلبى المكونات جيدا.* ضعي الخليط السابق على شرائح البطاطس فى صينية ثم أدخليها فرن ساخن حتى تمام النضج ثم قدمي صينية البطاطس باللحمة مع الأرز الأبيض والعيش البلدي أو الشمسي والمخلل .صينية البطاطسصينية البطاطسمقادير عمل صينية البطاطس باللحمة في الفرنيرغب عدد كبير من المبتدئين فى عالم الطهى معرفة مقادير عمل صينية البطاطس باللحمة في الفرن قبل إعدادها للتمكن من تجهيز جميع المكونات بشكل مسبق حتى لا تتعطل عن تجهيز الطعام .نقدم لكم مقادير عمل صينية البطاطس باللحمة في الفرن وفقا لتعليمات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.مقادير صينية بطاطس باللحمة1 كيلو لحمة مسلوقة1 كيلو بطاطس3 كوب عصير طماطم1 كوب ماء بصلة حلقات1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم1 ملعقة كبيرة سمنةفلفل حار حسب الرغبةملحفلفل أسودصينية البطاطس باللحمةصينية البطاطس باللحمةخطوات عمل صينية البطاطس باللحمة في الفرنترغب الكثير من السيدات فى معرفة خطوات عمل صينية البطاطس باللحمة في الفرنكالمحترفين فى المنزللذا نقدم لكم فى هذا التقرير خطوات عمل صينية البطاطس باللحمة في الفرن للحصول على مذاق شهى ومميز مثل الأمهات المحترفات.* شوحي البصل في زيت مخصص للطهى على النار مع إضافة ذرة ملح له حتى تذبل ثم تضاف قطع اللحمة وتحمر قليلا ثم يضاف عصير الطماطم والثوم ويقلب الخليط بشكل جيد.* ضعي شرائح البطاطس في صينية مع الفلفل الحار حسب الرغبة و يضاف خليط الطماطم والطماطم إلى البطاطس و يضاف الماء والملح والفلفل الأسود* توضع الصينية على النار لتغلي ثم توضع في الفرن وانتظري حتى تمام النضجصينية البطاطس باللحمة على طريقة الشيف شربينيتبحث الكثير من النساء عن كيفية عمل صينية البطاطس باللحمة على طريقة الشيف شربيني فهو من أشهر متخصصي الطهي الشرقي في مصر خاصة عند عمل الطواجن والصواني المصرية وفي مقدمتها صينية البطاطس، لذا نقدم لكم طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة على طريقة الشيف شربيني بوصفتين مختلفتين.الوصفة الأولىمقادير صينية البطاطس باللحمةبطاطسرقبةضانىبصل حلقاتثوم مفرومكرات مفرومكرفس مفرومزعتر مفرومروزمارىجزر مبشورملحفلفل اسودزيتصلصة طماطمعصير طماطمكمون مطحونبهاراتجوزة الطيبحبهان مطحونورق لورىزبدةطماطممكعب مرقةطريقة عمل صينية البطاطس باللحمة* تتبل اللحمة بالملح والفلفل الأسود والزعتر والكمون مع عصير طماطم من كل الجهات* تشوح اللحمة مع الزيت فى طاسه ساخنة ثم يفرم الجزر والكرفس والكرات و الثوم وتضاف إلى اللحمة* تضاف مكعب مرقة و بهارات و جوزة الطيب وورق لورا وحبهان مطحون وزعتر وروزماري مطحون وتقلب جيداً ثم يضاف البصل الشرائح الى اللحمة* تضاف الطماطم و الصلصة الى الكبه مع الخضار المفروم ثم يضافوا للحمة وتقطع البطاطس حلقات و تحمر فى زيت غزير حتى تصبح نصف تسوية* ترفع البطاطس فى صينية الفرن و ترش بالملح والفلفل الأسود والزبدة ويوضع خليط اللحمة على البطاطس ويوزع بالتساوي ثم يدخل الفرن حتى يكتمل النضج و يقدم ساخنا بالهنا والشفاالوصفة الثانيةمقادير صينية بطاطس بالريش الضانىريش ضاني “ الكمية حسب الرغبة ”بطاطس حلقات متوسطةزعترمستردةثوم مفرومفلفل الوان حلقاتكوسة حلقاتبصل حلقاتسمـنةطريقة عمل صينية البطاطس بالريش الضاني* افرمي الثوم باستخدام كبه كهربائية ثم تبلي بها الريش الضاني بعد اضافة الاعشاب و ضعي السمن في طاسة ساخنة على النار و قطعي البصل مكعبات وضعيه في الطاسة ثم ضعي الريش المتبلة* قطعي الكوسا والبطاطس شرائح و ارفعي الريش من الطاسة بعد ان تحمر وضعي مكانها البطاطس حتى تحمر قليلا* اضيفي اليها البصل والزعتر المفروم وشرائح الكوسا واتركيها تتشوح على النار واضيفي اليها ملح وفلفل أسود ومرقة وقلبيهم جيدا* ذوبي ماء ودقيق واضيفيه للخليط مع المستردة ثم اضيفي الفلفل الألوان الشرائح واتركيها قليلا ثم انقليها الى طاجن فرن وضعي الخليط ثم الريش وادخليه فرن ساخن حتى يكتمل النضج ثم قدمي صينية البطاطس باللحمة ساخنة مع العيش البلدي وبالهنا والشفا.