يحميك من أمراض خطيرة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول البرتقال

يحتوي كل نوع من أنواع البرتقال على أكثر من 100٪ من الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين سي، كما أنه يحتوي على كمية العديد من الفيتامينات الأخرى.
فوائد البرتقال
1- يحمي خلاياك من التلف
2- يساعد البرتقال جسمك على إنتاج الكولاجين ، وهو بروتين يعالج الجروح ويمنحك بشرة أكثر نعومة
3- يسهل امتصاص الحديد لمحاربة فقر الدم
4- يقوي جهاز المناعة ودفاع جسمك ضد الجراثيم
5- يبطئ تقدم الضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD) ، وهو سبب رئيسي لفقدان البصر
يساعد في محاربة السرطان المسببة للجذور الحرة
6- عندما تشعر بالقلق ، يمكن لفيتامين ج أيضًا أن يخفض مستويات هرمون الإجهاد الكورتيزول وضغط الدم لديك .
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