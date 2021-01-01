لا تتجاهلها.. تناول هذا الخضار يحميك من الكوليسترول



الكوليسترول الكوليسترول



الكوليسترول مادة دهنية توجد في الدم، وهناك نوعان رئيسيان يعرفان باسم الكوليسترول الجيد (HDL) والكوليسترول السيئ (LDL).







ولتقليل مستويات "الكوليسترول الضار" لديك، يجب اختيار مجموعة متنوعة من الأطعمة من المجموعات الغذائية، وتقليل الوجبات السريعة والدهنية والمالحة والوجبات السريعة.

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ويجب أن تستبدل الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة والدهون المتحولة بتلك التي تحتوي على الدهون المتعددة غير المشبعة والأحادية غير المشبعة عن طريق اختيار الدهون والزيوت الصحية مثل زيت الزيتون أو زيت الكانولا والمكسرات والبذور والأسماك والأفوكادو.ويمكن تضمين الأطعمة التي تحتوي على الألياف عن طريق اختيار الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور كل يوم.فوائد البطاطس على الكوليسترولوتشير التقارير إلى أن تناول نظام غذائي غني بالألياف القابلة للذوبان يمكن أن يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار أو الكوليسترول "الضار"، وتقوم بعمل أفضل في إدارة مستويات الكوليسترول لديك من الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المتحولة والمشبعة.والبطاطس ليست لذيذة فقط، بل تحتوي على ألياف قابلة للذوبان وألياف غير قابلة للذوبان، وتحتوي حبة البطاطس متوسطة الحجم ذات القشرة على أقل من 5 جرامات من الألياف.وتشير الدراسات إلى أن بعض الألياف القابلة للذوبان ترتبط بالأحماض الصفراوية، هذه مركبات تساعد في الهضم ، وهي مصنوعة من الكوليسترول، يساعد الارتباط بالأحماض على خفض نسبة الكوليسترول في الجسم.وقد تكون الأطعمة الغنية بالألياف مفيدة لأجسامنا بطرق أخرى، ومن المعروف أنها تخفض ضغط الدم والالتهابات، كما يمكنها أيضًا إبطاء امتصاص السكر وتثبيت مستويات السكر في الدم بعد الوجبات.