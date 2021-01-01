من هم المرشحون لعملية شفط الدهون بالفيزر ؟



شفط الدهون بالفيزر شفط الدهون بالفيزر



أوضح الدكتور محمد الفولى عضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة عين شمس واستشاري جراحات السمنة والمناظير وشفط الدهون، وصاحب مبادرة "صحتك أحلى بدون سمنة"، أن تقنية شفط الدهون بالفيزر هي التقنية الأفضل لشفط الدهون، وتتميز بسرعة الإجراء مقارنة بعمليات الشفط الأخرى، وبالتالي تقل نسب الخطر التي يتعرض لها المريض، بسبب الاستمرار طويلا تحت أثر التخدير.



وقال الدكتور محمد الفولى، تحدث عملية الإذابة وعملية الشفط في الوقت نفسه، حيث يشفط الجهاز الدهون التي يتم إذابتها مباشرة مما يعمل على توفير المزيد من الوقت، ويبعد الكثير من المخاطر عن المريض، ولا ينتج عن عملية شفط الدهون بالفيزر أي ندوب، أو آثار جراحية كبيرة على الجلد بعد إجرائها، ويدعم الفيزر إنتاج الكولاجين، مما يعمل على شد الجلد بصورة طبيعية، ويحجب ترهله بنسبة ما بعد إجراء العملية.



وأضاف الدكتور محمد الفولى، أستاذ جراحات السمنة وشفط الدهون بجامعة عين شمس، أن الأشخاص المناسبين لإجراء عملية شفط الدهون بالفيزر من الضروري أن يكون في نطاق قريب من وزن الجسم المثالي أو تحت مؤشر كتلة الجسم 30 ، وإذا كان محبطا بسبب مقاومة بعض مناطق الجسم للحمية والتمارين الرياضية، وإذا كنت تتمتع بصحة جيدة وتسعى إلى حل سريع لفقدان رواسب الدهون العنيدة، ولديك توقعات واقعية وتتمتع بصحة جسمانية ونفسية جيدة.

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وأكد الدكتور محمد الفولى ينبغي التأكيد على أن عملية شفط الدهون بالفيزر، هي عملية تحسين للمظهر العام عبر إزالة التجمعات الدهنية الزائدة في بعض مناطق الجسم وليست عملية للتخسيس، ولإنقاص أو خسارة الوزن ومن الافضل أن يخضع للعملية أصحاب الوزن المقبول أو المتوسط، وقد لا تناسب هذه العملية الكثير من حالات السمنة المفرطة، ولا تناسب الحالات التي يزيد مؤشر كتلة الجسم عندها فوق حد معين، ولا تناسب بعض حالات الترهلات الكبيرة في الجسم، وتمدد أو زيادة كبيرة أيضًا في الجلد.