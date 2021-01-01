طبيب يوضح كيفية تركيب وصلات الغسيل الكلوي في الجسم



الغسيل الكلوي الغسيل الكلوي





صرح الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، أن الغسيل الكلوي يعد علاجا بديلا للقيام ببعض الوظائف التي كانت تقوم بها الكليتان السليمة وهناك حاجة إليها عندما لا تستطيع الكلى العناية باحتياجات الجسم.



وقال الدكتور وليد الدالى يحتاج المريض إلى الغسيل الكلوي عندما يتطور الفشل الكلوي في المرحلة النهائية وعادة بحلول الوقت الذي تفقد الكلى ففيه ما يقرب من 85 إلى 90 في المئة من وظائفها ويكون الـ GFR أصغر من 15.

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وأضاف الدكتور وليد الدالى، عندما تفشل الكليتان يحافظ غسيل الكلى على توازن الجسم عن طريق إزالة النفايات والملح والمياه الزائدة لمنعها من البناء في الجسم والحفاظ على مستوى آمن لبعض المواد الكيميائية في الدم ، مثل البوتاسيوم و الصوديوم والبيكربونات مما يساعد على السيطرة على ضغط الدم.وأوضح الدكتور وليد الدالى أن الفشل الكلوي عادة ما يكون دائما وفى بعض الأحيان ليس دائما، فبعض أنواع الفشل الكلوي الحاد تتحسن بعد العلاج في بعض الحالات من الفشل الكلوي الحاد ، وقد تكون هناك حاجة لغسيل الكلى فقط لفترة قصيرة حتى تتحسن الكلى، وفي الفشل الكلوي المزمن أو في نهاية المرحلة ، لا تتحسن الكلى ويحتاج المريض إلى غسيل الكلى ليبقى على قيد الحياةوأكد الدكتور وليد الدالى يتم غسيل الكلي يحتاج الطبيب إلى الدخول إلى الأوعية الدموية ويتم ذلك عن طريق الجراحة البسيطة في الذراع أو الساق في بعض الأحيان ، ويتم الوصول عن طريق الانضمام إلى الشريان إلى الوريد تحت جلدك لجعل وعاء دموي أكبر يسمى الناسور ومع ذلك ، إذا كانت الأوعية الدموية غير كافية للناسور ، فقد يستخدم الطبيب أنبوبًا بلاستيكيًا لينضم إلى شريان وريد تحت الجلد. هذا ما يسمى بالطعن، وفي بعض الأحيان ، يتم الوصول عن طريق أنبوب بلاستيكي ضيق ، يسمى القسطرة ، والذي يتم إدخاله في أحد الأوردة الكبيرة في الرقبة و منها قساطر الغسيل الدائمة والمؤقتة.