لو بتستخدم إيدك كتير .. إليك علاج متلازمة النفق الرسغي فى المنزل



متلازمة النفق الرسغي متلازمة النفق الرسغي



تعد متلازمة النفق الرسغي (CTS) من أكثر المشكلات الصحية شيوعا حيث تصيب من يستخدمون اليدين كثيرا على مدار اليوم أو يعملون بمهن تتطلب استخدام اليدين كثيرا مثل العازفون على الات الموسيقية .







أما الكتابة والعمل على الكمبيوتر فهناك جدل كبير بشأن علاقته بـ متلازمة النفق الرسغي (CTS) وعادة ما يبدأ هذا الاضطراب ببطء وبشكل تدريجي،قد يؤثر على يديك واحدة فقط أو كلتيهما.

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ومن أهم أعراض متلازمة النفق الرسغي : الخدر أو الوخز في الأصابع خاصة في أصابع السبابة والإبهام و قد تشعر بإحساس غير مريح أو ضعف في المعصمين.العلاجات المنزلية للنفق الرسغيإذا كنت تعاني من متلازمة النفق الرسغي الخفيفة ، فقد تكون قادرًا على تخفيف الأعراض بتغييرات نمط الحياة والأدوية، و فيما يلي تسعة علاجات منزلية لتخفيف النفق الرسغي:خذ فترات راحة من المهام المتكررةسواء كنت تكتب أو تعزف الجيتار أو تستخدم تمرينًا يدويًا ، فحاول ضبط مؤقت لمدة 15 دقيقة، وعندما تنطلق توقف عما تفعله وهز أصابعك وقم بمد يديك وحرك معصميك لتحسين تدفق الدم إلى هذه المناطق.ضع الجبائر على معصميكيمكن أن يساعد الحفاظ على معصميك مستقيمين في تخفيف الضغط على العصب المتوسط، و تكون الأعراض أكثر شيوعًا في الليل ، لذا فإن ارتداء جبيرة في المساء قد يساعد في تخفيف الأعراض قبل أن تبدأ.إذا كنت تواجه مشكلات مع المهام المتكررة في العمل ، فيمكنك أيضًا ارتداء جبائر المعصم أثناء النهار.تفتيحإذا وجدت نفسك تجهد أو تجبر المهام مثل الكتابة أو الكتابة أو استخدام آلة تسجيل المدفوعات النقدية ، فقم بتخفيف قبضتك أو قلل من القوة التي تستخدمها، وحاول استخدام قلم ناعم الإمساك أو النقر على المفاتيح برفق.منع الانثناءتجنب الأنشطة التي تجعل معصميك ينثنيان إلى أقصى الحدود في أي من الاتجاهين وحاول الحفاظ على معصميك محايدة قدر الإمكان.ابق دافئايمكن أن يساعد الحفاظ على يديك دافئة في تخفيف الألم والتيبس، وضع في اعتبارك ارتداء قفازات بدون أصابع أو إبقاء تدفئة اليدين بالقرب منك.تمتد للخارجيمكنك أداء تمارين معصمك بسرعة أثناء وقوفك في طابور في محل البقالة أو الجلوس على مكتبك في العمل، على سبيل المثال اقبض يدك ثم حرك أصابعك حتى تستقيم مرة أخرى وكرر هذا الإجراء من خمس إلى 10 مرات ويمكن أن يساعد ذلك في تخفيف أي ضغط على معصمك.ارفع يديك ورسغيك كلما أمكن ذلكهذا العلاج المنزلي فعال بشكل خاص إذا كان سبب الإصابة بمتلازمة النفق الرسغي هو الحمل أو الكسور أو مشاكل أخرى تتعلق باحتباس السوائل.جرب الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC)قد تكون مسكنات الألم التي تصرف بدون وصفة طبية مثل الأسبرين والأيبوبروفين مفيدة و لا يمكن لهذه الأدوية أن تخفف أي ألم قد تشعر به فحسب ، بل يمكنها أيضًا تقليل الالتهاب حول العصب.بعض مسكنات الآلامفي دراسة أجريت على عمال المسالخ المصابين بمتلازمة النفق الرسغي ، اكتشف الباحثون أن استخدام المنثول الموضعي يقلل بشكل كبير من الألم أثناء يوم العمل وتأكد من اتباع إرشادات العبوة أو اسأل طبيبك عن مقدار الاستخدام.