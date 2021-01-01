السفير البريطانى ومصريون يرحبون بزيارة الأمير تشارلز وزوجته: أهلا بكم فى مصر

رحب جاريث بايلى، السفير البريطانى لدى القاهرة، بجانب عدد من الفتيات والشباب والأطفال المصريين، بزيارة الأمير تشارلز أمير ويلز، وولى العهد البريطانى، وزوجته كاميلا دوقة كورنوال، المرتقبة إلى مصر، غدا الخميس، فى أول زيارة لهما منذ 15عاما، وضم الفيديو رسائل ترحيب استعدادا لزيارة أمير ويلز ودوقة كورنوال لمصر.
ونشر السفير البريطانى فيديو لشباب وفتيات، وأطفال وهم يرحبون بزيارة أمير ويلز، ودوقة كورنوال لمصر وختم الفيديو، الذى نشره عبر حسابه الرسمى بتويتر: برسالة قائلا: "سموكم.. من السفارة البريطانية فى القاهرة، والمجلس البريطانى بالقاهرة، من جميع الأصدقاء هنا، أهلا بكم في مصر.. أهلا بمصر أم الدنيا".
ويبدأ صاحبا السمو الملكى الأمير تشارلز أمير ويلز، ودوقة كورنوال، زيارة تاريخية إلى مصر، غدا الخميس، تستمر لمدة يومين فى إطار جولة تشمل المملكة الأردنية الهاشمية، وهى الأولى التى يقوم بها ولى العهد البريطانى وزوجته إلى الخارج منذ تفشى وباء كورونا فى أنحاء العالم.
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