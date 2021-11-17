إعادة انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو للفترة 2021 - 2025

أكدت وزارة الخارجية المصرية أنه تم إعادة انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) للفترة 2021 – 2025 وذلك عقب حصولها على 130 صوتًا خلال الانتخابات التي عُقدت اليوم 17/11/2021 في إطار المؤتمر العام للمنظمة.
وقد صرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن إعادة انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي لفترات متتالية يمثل اعترافاً دولياً بدور مصر الفعال ومكانتها داخل منظومة الأمم المتحدة بشكل عام وفي اليونسكو بشكل خاص، مبرزاً العلاقات التاريخية التي تربط مصر بتلك المنظمة، ومشاركة السيد رئيس الجمهورية قبل أيام في احتفالية المنظمة بمناسبة ذكرى مرور 75 عاماً على إنشائها.
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