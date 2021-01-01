تحذير شديد من الأرصاد عن طقس الأسبوع المقبل ..فيديو

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صورة الخبر: عدم الاستقرار في الأحوال الجوية
عدم الاستقرار في الأحوال الجوية



قالت منار غانم، متنبئ جوي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يومي السبت والأحد المقبلين نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي على البحر المتوسط.

وأضافت منار غانم، خلال تصريحات لفضائية “اكسترا نيوز”، ان الطقس سيكون معتدل خلال الـ 72 ساعة المقبلة، مشيرة إلى أنه سيكون معتدل خلال النهار ومائل للبرودة إثناء الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر.

وتابعت منار غانم، أنه متوقع سقوط الأمطار على مناطق من الوجه البحري وشمال الصعيد والمصاحبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ترتفع امواج البحرين الأحمر والمتوسط
وأشارت متنبئ جوي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه متوقع أن ترتفع امواج البحرين الأحمر والمتوسط من مترين إلى مترين ونصف.

المصدر: elbalad

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