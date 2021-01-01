قالت منار غانم، متنبئ جوي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يومي السبت والأحد المقبلين نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي على البحر المتوسط.
وأضافت منار غانم، خلال تصريحات لفضائية “اكسترا نيوز”، ان الطقس سيكون معتدل خلال الـ 72 ساعة المقبلة، مشيرة إلى أنه سيكون معتدل خلال النهار ومائل للبرودة إثناء الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تحذير شديد من الأرصاد عن طقس الأسبوع المقبل ..فيديو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق