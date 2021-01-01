محافظ المنيا : جميع أنواع اللقاحات متوفرة..وحظر دخول الموظف الممتنع مقر عمله..فيديو

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صورة الخبر: محافظ المنيا
محافظ المنيا


قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه يمنع أي موظف من دخول مقر العمل، إلا بعد الحصول على اللقاح، مؤكدا أن كل أنواع اللقاحات متوفرة ونسب الإقبال عليه مرتفعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحقيقة” عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن هناك 3 مليون مواطن بالمحافظة عليهم أن يحصلوا على اللقاح، مشيرا إلى أنه أكثر من مليون مواطن تلقوا اللقاح بالفعل.

حصلت على اللقاح
وتابع أسامة القاضي، أن التربية والتعليم والجامعات وأعضاء هيئة التدريس بالكامل حصلت على اللقاح، مؤكدا أن هناك 30 فريق متحرك و26 مركز ثابت.

وأشار محافظ المنيا إلى أنه يوجد 18 مركز شباب على مستوى المحافظة، واللقاحات متوفرة

المصدر: elbalad

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