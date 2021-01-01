براءة حزب الله.. هذه الدولة وراء محاولة اغتيال عميل للموساد في كولومبيا



محاولة اغتيال عميل للموساد في كولومبيا محاولة اغتيال عميل للموساد في كولومبيا





كشفت صحيفة يسرئيل هيوم، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر مطلعة بأن "فيلق القدس" التابع لـ الحرس الثوري الإيراني، هو الذي يقف وراء محاولة اغتيال عميل لـ الموساد الإسرائيلي في كولومبيا، وليس حزب الله.



وأضافت الصحيفة أن حادثة كولومبيا هي الأحدث في سلسلة طويلة من محاولات القتل الأخيرة لرجال الأعمال الإسرائيليين في إفريقيا، انتقاما لاغتيال العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده، في نوفمبر الماضي.

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وأشارت المصادر إلى أن محاولة القتل تشكل انتهاكا للسيادة، وأن إيران هي التي ترسل خلايا قتلة مدربين لقتل إسرائيليين في الخارج.موقع أمريكي: إدارة بايدن تقترح على إسرائيل عقد إتفاقا مؤقتاً مع إيرانإيران تكشف معلومات سرية مهمة عن ضابط استخبارات كبير في الموسادوأفاد موقع "وانيت" العبري في وقت سابق بأن عملاء حزب الله اللبناني خططوا لاستهداف رجل استخبارات إسرائيلي سابق بكولومبيا انتقاما لمقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري.وجاء ذلك مع إعلان وزير الدفاع الكولومبي، دييجو مولانو، أن حكومة بلاده تراقب أنشطة "حزب الله" اللبناني على أراضيها، في ظل اتهامه بارتكاب أعمال إجرامية، معتبرا أنه يمثل خطرا على كولومبيا من فنزويلا.وقال مولانو "منذ شهرين اضطررنا للتعامل مع وضع أرغمنا على تنظيم عملية لتوقيف وترحيل مجرمين مفوضين اثنين من حزب الله كانت لديهما نية ارتكاب فعل جرمي في كولومبيا".