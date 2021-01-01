اقتحام الكونجرس.. الحكم على جاكوب تشانسلي "ذي القرنين" بالسجن 41 شهرًا

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الحكم على جاكوب تشانسلي


كان جاكوب تشانسلي الملقب بـ شامان من حركة كيو آنون، من بين مؤيدي ترامب الذين اقتحموا الكونجرس، وحاولوا منع النواب من التصديق على الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في 6 يناير.

ووفقا لـ سي إن إن، تم الحكم بسجن جاكوب تشانسلى 41 شهرا، بعد اعترافه بالتهم التي وجهت إليه بحمل أسلحة خلال أحداث اقتحام مبنى ‏الكونجرس الأمريكي.‏

وبعد اعتقاله، أخبر تشانسلي مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه جاء إلى وائنط في يناير بناءً على طلب الرئيس ترامب بأن يأتي جميع "الوطنيين" إلى المدينة.

وقال تشانسلي أمام المحكمة، اليوم الأربعاء، إنه مخطئ لاقتحامه مبنى الكابيتول.

وقال: "ليس لدي عذر".

كما طالب الادعاء العام الأمريكي، بتغليظ عقوبة سجن جايكوب تشانسلى لـ 51 شهرا، وهوالرجل الذى انتشرت صورته حول العالم حين اقتحم بصدره العارى وقبعته المزودة بقرنين مبنى الكونجرس.

المصدر: سي إن إن

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