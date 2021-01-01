كان جاكوب تشانسلي الملقب بـ شامان من حركة كيو آنون، من بين مؤيدي ترامب الذين اقتحموا الكونجرس، وحاولوا منع النواب من التصديق على الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في 6 يناير.
ووفقا لـ سي إن إن، تم الحكم بسجن جاكوب تشانسلى 41 شهرا، بعد اعترافه بالتهم التي وجهت إليه بحمل أسلحة خلال أحداث اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي.
وبعد اعتقاله، أخبر تشانسلي مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه جاء إلى وائنط في يناير بناءً على طلب الرئيس ترامب بأن يأتي جميع "الوطنيين" إلى المدينة.
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التعليقات على اقتحام الكونجرس.. الحكم على جاكوب تشانسلي "ذي القرنين" بالسجن 41 شهرًا
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