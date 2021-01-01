صدام نووي محتمل.. هل تمتلك الصين أسلحة متطورة لتدمير أمريكا؟

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قال الجنرال جون هيتن نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، إن البنتاجون "قلق للغاية" بشأن تجربة صاروخ تفوق سرعة الصوت أجرته الصين مؤخرًا، ووصفه بأنه "الخطوة الأولى" في صدام نووي محتمل.



واحتل هيتن المرتبة الثانية في الترتيب العام في الجيش الأمريكي منذ نوفمبر 2019، وقبل ذلك، ترأس القيادة الاستراتيجية الأمريكية، المسؤولة بشكل رئيسي عن القوة النووية لواشنطن، كما ترأس قيادة الفضاء التابعة للقوات الجوية الأمريكية، والتي تمت ترقيتها منذ ذلك الحين إلى قوة الفضاء.



ووفقا لشبكة سي بي إس، أطلقت الصين صاروخًا عابرا للقارات دار حول الكرة الأرضية واصاب هدفه بدقة.

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وقال هيتن لشبكة سي بي إس، "لماذا يبنون كل هذه القدرة؟ إنهم يبدون وكأنهم سلاح يستخدم لأول مرة. هذا ما تبدو لي تلك الأسلحة".كما نفت بكين تقارير وسائل الإعلام الغربية عن تجربة صاروخ تفوق سرعتها سرعة الصوت، وقالت وزارة الخارجية إنها كانت "مركبة فضائية" بدلاً من ذلك. في غضون ذلك، قال رئيس تحرير صحيفة "جلوبال تايمز" المدعومة من الدولة إن الصين ليست مهتمة بسباق تسلح نووي "غبي" مع الولايات المتحدة.قال هو جين الشهر الماضي على تويتر: "أعلم أن الولايات المتحدة يمكن أن تدمر الصين 10 مرات، لكننا سوف نتأكد من أن لدينا القدرة الكاملة لتدمير الولايات المتحدة مرة واحدة".ووصف رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي الاختبار الصيني بأنه "قريب جدًا" من الاختبار الذي اجرته روسيا، في إشارة إلى إطلاق الاتحاد السوفيتي لأول قمر صناعي مداري في عام 1957.وصف هيتن الصاروخ الصيني بأنه "مثير للقلق" من منظور تكنولوجي، وقال إنه كان مختلفًا عن تجربة روسيا، لأن ذلك خلق إحساسًا بالإلحاح في الولايات المتحدة، في حين أن اختبار 27 يوليو لم يفعل ذلك.وقال "أعتقد أنه من المحتمل أن يخلق إحساسًا بالقلق".