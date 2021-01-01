أماني الطويل: إثيوبيا قد تتعرض لانهيار كامل.. وأتوقع انفصال إقليم تيجراي.. فيديو

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › أماني الطويل: إثيوبيا قد تتعرض لانهيار كامل.. وأتوقع انفصال إقليم تيجراي.. فيديو

صورة الخبر: إثيوبيا قد تتعرض لانهيار
إثيوبيا قد تتعرض لانهيار

قالت الدكتورة أماني الطويل، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والخبيرة فى الشؤون الإفريقية، إن الوضع في إثيوبيا سيء للغاية حيث يدور القتال على 8 جبهات.

وأضافت أمانى الطويل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن تتوقع انفصال إقليم تيجراي وصعوبة الوصول لحوار سياسي بين الأخيرة ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد.

وأكدت أن دخول القوات المتحالفة أديس أبابا والسيطرة عليها (على بعد 80 كيلومترًا)، سيجعل هناك احتمال الانتصار الفعلي، أو تعرض إثيوبيا للانهيار الكامل ودخول البلاد في حرب أهلية واسعة، مشيرة إلى أنه إما إقناع آبي أحمد بالتخلي عن السلطة، أو نشوب حرب غير محدودة.

وأضافت أن صدى الحرب الدائرة في إثيوبيا يتردد في بعض دول الجوار ومنها كينيا؛ وذلك لوجود مواطنين من فصيل الأورومو بها.

وأكدت أن الحرب الدائرة حاليًا أسفرت عن 70 ألف قتيل وحالات اغتصاب، و2 مليون نازح، لافتة إلى أن هذه الحرب قائمة على فكرة "احنا نتحكم ازاي".

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أماني الطويل: إثيوبيا قد تتعرض لانهيار كامل.. وأتوقع انفصال إقليم تيجراي.. فيديو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
97518

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager