قالت الدكتورة أماني الطويل، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والخبيرة فى الشؤون الإفريقية، إن الوضع في إثيوبيا سيء للغاية حيث يدور القتال على 8 جبهات.
وأضافت أمانى الطويل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن تتوقع انفصال إقليم تيجراي وصعوبة الوصول لحوار سياسي بين الأخيرة ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد.
وأكدت أن دخول القوات المتحالفة أديس أبابا والسيطرة عليها (على بعد 80 كيلومترًا)، سيجعل هناك احتمال الانتصار الفعلي، أو تعرض إثيوبيا للانهيار الكامل ودخول البلاد في حرب أهلية واسعة، مشيرة إلى أنه إما إقناع آبي أحمد بالتخلي عن السلطة، أو نشوب حرب غير محدودة.
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التعليقات على أماني الطويل: إثيوبيا قد تتعرض لانهيار كامل.. وأتوقع انفصال إقليم تيجراي.. فيديو
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