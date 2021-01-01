أماني الطويل: إثيوبيا قد تتعرض لانهيار كامل.. وأتوقع انفصال إقليم تيجراي.. فيديو



إثيوبيا قد تتعرض لانهيار إثيوبيا قد تتعرض لانهيار

قالت الدكتورة أماني الطويل، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والخبيرة فى الشؤون الإفريقية، إن الوضع في إثيوبيا سيء للغاية حيث يدور القتال على 8 جبهات.



وأضافت أمانى الطويل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن تتوقع انفصال إقليم تيجراي وصعوبة الوصول لحوار سياسي بين الأخيرة ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد.



وأكدت أن دخول القوات المتحالفة أديس أبابا والسيطرة عليها (على بعد 80 كيلومترًا)، سيجعل هناك احتمال الانتصار الفعلي، أو تعرض إثيوبيا للانهيار الكامل ودخول البلاد في حرب أهلية واسعة، مشيرة إلى أنه إما إقناع آبي أحمد بالتخلي عن السلطة، أو نشوب حرب غير محدودة.

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وأضافت أن صدى الحرب الدائرة في إثيوبيا يتردد في بعض دول الجوار ومنها كينيا؛ وذلك لوجود مواطنين من فصيل الأورومو بها.وأكدت أن الحرب الدائرة حاليًا أسفرت عن 70 ألف قتيل وحالات اغتصاب، و2 مليون نازح، لافتة إلى أن هذه الحرب قائمة على فكرة "احنا نتحكم ازاي".