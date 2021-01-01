بالفيديو.. لحظة طعن جنديين إسرائيليين في القدس الشرقية

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لحظة طعن جنديين إسرائيليين


أظهر مقطع فيديو متداول علي وسائل التواصل الاجتماعي لحظة قيام شاب فلسطيني، اليوم الأربعاء، بمحاولة طعن جنديين إسرائيليين في طريق الواد بـ القدس الشرقية.



أعلن شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إصابة شرطيين اثنين في عملية طعن بالقدس المحتلة، فيما أطلقت النار على منفذ الهجوم.



وكانت أحبطت الشرطة الفلسطينية، بالتعاون مع جهاز الأمن الوقائي، الإثنين الماضي، محاولة قتل، على خلفية خلافات مالية.

ونقل الجنديان الإسرائيليان الجريحان إلى مستشفى هداسا في القدس بحسب فرق الإسعاف.

وأوضح بيان الشرطة أن عنصرين من حرس الحدود "طُعنا" قرب مدرسة تلمودية في طريق الواد في القدس الشرقية.
وأكد ناطق باسم الشرطة أن القوى الأمنية أردت المهاجم البالغ من العمر 16 عاما، وهو من سكان القدس الشرقية.

المصدر: elbalad

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