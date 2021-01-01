أظهر مقطع فيديو متداول علي وسائل التواصل الاجتماعي لحظة قيام شاب فلسطيني، اليوم الأربعاء، بمحاولة طعن جنديين إسرائيليين في طريق الواد بـ القدس الشرقية.
أعلن شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إصابة شرطيين اثنين في عملية طعن بالقدس المحتلة، فيما أطلقت النار على منفذ الهجوم.
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التعليقات على بالفيديو.. لحظة طعن جنديين إسرائيليين في القدس الشرقية
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