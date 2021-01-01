غدا.. فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة جنوب الوادى

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أعلن الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى ، عن فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية ، غداً الخميس، حيث يبدأ سحب وتقديم الاستمارات لانتخابات الاتحادات الطلابية بكليات و معاهد الجامعة بقنا و البحر الأحمر و ذلك خلال الفترة من 9 صباحا و حتى 3 مساءاً.







وشدد رئيس الجامعة، على تطبيق الاجراءات الاحترازية في إدارات رعاية الطلاب بالكليات و توافر الكمامات و المطهرات و متابعة التزام الطلاب بالإجراءات في مختلف مراحل العملية الانتخابية .

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و أكد الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، بأنه سوف يتم اعلان الكشوف المبدئية يوم الأحد 21 نوفمبر و يتم تلقي الطعون يوم الاثنين 22 نوفمبر و فحص الطعون يوم الثلاثاء 23 نوفمبر و سوف يتم اعلان الكشوف النهائية يوم الاربعاء 24 نوفمبر.وتابع نائب رئيس الجامعة ، و تبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين يوم الخميس 25 نوفمبر و تنطلق انتخابات الجولة الأولى بالكليات و الفرز و إعلان النتائج يوم الأحد 28 نوفمبر و تجرى انتخابات الاعادة يوم الإثنين 29 نوفمبر .و أضاف نائب رئيس الجامعة ، و تجرى انتخابات أمناء اللجان و مساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 30 نوفمبر و انتخابات رئيس الاتحاد و نائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء 1 ديسمبر، و تختتم العملية الانتخابية يوم الخميس 2 ديسمبر بانتخاب أمناء اللجان و مساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.