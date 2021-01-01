جامعة القاهرة تنظم حملة توعوية لمنسوبيها حول مرض السكر

في إطار المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة وبالتزامن مع اليوم العالمي لمرض السكر والذي يقام في الرابع عشر من نوفمبر كل عام، نظمت جامعة القاهرة حملة توعوية بالحرم الجامعي لتوعية أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بمرض السكر وأعراضه، وأهمية الكشف المبكر عنه، وطرق الوقاية منه، وأهمية الالتزام بالعلاج والعمل على الوقاية من المضاعفات.
وقال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الحملة استهدفت توعية منتسبي الجامعة بمرض السكر من خلال توزيع النشرات التوعوية، والحديث معهم عن أهمية الكشف المبكر لتجنب المرض، وإجراء التحاليل وفحوصات الدم على عدد من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس وتحويل الحالات التي ثبت إصابتها بمرض السكر للعلاج بمستشفيات جامعة القاهرة.
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وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن التشخيص المبكر لمرضى السكر من خلال فحص الدم يساهم في الحد من مضاعفاته الخطيرة، ويتطلب علاجه تغيير العادات الغذائية وتغيير نمط الحياة بكافة المراحل العمرية وممارسة الأنشطة الرياضية، بما ينعكس بالإيجاب على كل من الأسرة والمجتمع والدولة التي تنفق ملايين الجنيهات لعلاج غير القادرين.
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