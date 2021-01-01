جامعة حلوان تنظم بطولة للشطرنج

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نظمت إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان بطولة الجامعة المركزية في الشطرنج الكلاسيك، وذلك بالنظام السويسري - فيشر بالتعاون مع الاتحاد المصري للشطرنج، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة ، وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، وإشراف الأستاذ راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ، والأستاذ عصام ذكي مدير إدارة النشاط الإجتماعي ، وبمشاركة اتحاد الطلاب برئاسة الطالب علي السيد.



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أوضح الأستاذ الدكتور ممهدوح مهدي مدى اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية والذي يساهم في الترويح عن الطلاب واستغلال طاقاتهم بشكل أمثل وزيادة روح التنافس الشريف بينهم.



وقد قامت كليات الجامعه باجراء المسابقات الداخليه في الشطرنج و تم تصعيد فريق من الطلاب و الطالبات منها للمشاركه في التصفيات النهائية بالمسابقة المركزيه التي تقوم بها الإدارة العامة لرعاية الشباب لتحديد المراكز الاولي التي تشكل الفرق التي ستمثل الجامعه في المحافل القميه و الإقليمية والدولية.

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هذا و قد شهدت المسابقة هذا العام منافسه وصلت لقمه ذروتها من التنافس القوي و ظهور طلاب جدد من الفرق الاولي بمستويات و قدرات مذهله في لعبه الشطرنج و كعهد جامعه حلوان و التي تنافس دائما علي المراكز الاولي في كافه الأنشطة و كافه القطاعات بالمسابقات المحلية والدولية المختلفه و بوجه الخصوص في مسابقات الشطرنج فإنها مصنع للأبطال علي مستوي الجامعات المصرية و خاصه ان اغلب ابطال القاره الافريقيه من خريجي جامعة حلوان و قد اسفرت النتائج عما يلينتائج الطالباتالمركز الاول حصلت عليه بطله الجامعه و بطله الجامعات المصريةالطالبه / مريم عمران سالمكليه الفنون الجميله الفرقة الثالثةالمركز الثاني للطالبه / سلفانا نبيل فهميكليه الفنون الجميله الفرقه الثالثهالمركز الثالثللطالبه / اسراء مصطفى محمودكليه التجاره Bis بالزمالك الفرقه الثالثهالمركز الرابعالطالبه / يوستينا جرجس صبريكليه الفنون التطبيقيه الفرقة الثانيةالمركز الخامسالطالبه / اميره عبد الحميدكليه الطب الفرقة الثانيهاما نتائج الطلاب فقد اسفرت عن التاليفاز بالمركز الاول الطالب / ارميا سمير مساككليه الصيدله الفرقه الخامسهالمركز الثاني للطالب / باسم جمعه محمدكليه الحقوق الفرقة الثالثهالمركز الثالث للطالب/ احمد شريف احمد حسنكليه الهندسه الفرقه الاولىالمركز الرابع للطالب / علي محمود علي جابركليه العلوم الفرقه الثانيهالمركز الخامس للطالب / اشرف هشام عبد الحميدكليه الخدمه الاجتماعيه الفرقة الثانيةو أقيمت المسابقة في جو يسوده الروح الرياضيه و التنافس الشريف بين الطلاب و تم مراعاه التباعد الاجتماعي بين بوردات اللعب و اتخاذ الإجراءات الاحترازية الازمه في ظل انتشار جائحة كوروناو قد أقيمت إحتفاليه توزيع الجوائز في نهاية البطولة بمشاركه اتحاد طلاب الجامعه برئاسه الطالب علي السيد و تم توزيع جوائز و شهادات تقدير والميداليات علي الطلاب الفائزين وسط جو يملأه البهجة و الفرحه و السرورهذا و قد حصدت جامعه حلوان العديد من المراكز المتقدمه في كافه المحافل و كان اخرها حصولها علي المركز الاول طالبات فردي و الثاني فرق طلاب و الثالث فرق طالبات ببطوله الجامعات الأخيرة اون لاين و التي نظمها الاتحاد الرياضي الجامعات.