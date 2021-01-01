جامعة حلوان تنظم بطولة للشطرنج

جامعة حلوان
نظمت إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان بطولة الجامعة المركزية في الشطرنج الكلاسيك، وذلك بالنظام السويسري - فيشر بالتعاون مع الاتحاد المصري للشطرنج، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة ، وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، وإشراف الأستاذ راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ، والأستاذ عصام ذكي مدير إدارة النشاط الإجتماعي ، وبمشاركة اتحاد الطلاب برئاسة الطالب علي السيد.
txtرئيس جامعة حلوان يشدد على تحقيق الانضباط خلال انتخابات اتحاد الطلاب
txtأخبار التعليم.. جامعة حلوان: تحقق معدلات مرتفعة فى التطعيم بلقاح كورونا.. أنت أقوى من المخدرات .. ندوة لتوعية الشباب بجامعة عين شمس
أوضح الأستاذ الدكتور ممهدوح مهدي مدى اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية والذي يساهم في الترويح عن الطلاب واستغلال طاقاتهم بشكل أمثل وزيادة روح التنافس الشريف بينهم.
وقد قامت كليات الجامعه باجراء المسابقات الداخليه في الشطرنج و تم تصعيد فريق من الطلاب و الطالبات منها للمشاركه في التصفيات النهائية بالمسابقة المركزيه التي تقوم بها الإدارة العامة لرعاية الشباب لتحديد المراكز الاولي التي تشكل الفرق التي ستمثل الجامعه في المحافل القميه و الإقليمية والدولية.
هذا و قد شهدت المسابقة هذا العام منافسه وصلت لقمه ذروتها من التنافس القوي و ظهور طلاب جدد من الفرق الاولي بمستويات و قدرات مذهله في لعبه الشطرنج و كعهد جامعه حلوان و التي تنافس دائما علي المراكز الاولي في كافه الأنشطة و كافه القطاعات بالمسابقات المحلية والدولية المختلفه و بوجه الخصوص في مسابقات الشطرنج فإنها مصنع للأبطال علي مستوي الجامعات المصرية و خاصه ان اغلب ابطال القاره الافريقيه من خريجي جامعة حلوان و قد اسفرت النتائج عما يلي
نتائج الطالبات
المركز الاول حصلت عليه بطله الجامعه و بطله الجامعات المصرية
الطالبه / مريم عمران سالم
كليه الفنون الجميله الفرقة الثالثة
المركز الثاني للطالبه / سلفانا نبيل فهمي
كليه الفنون الجميله الفرقه الثالثه
المركز الثالث
للطالبه / اسراء مصطفى محمود
كليه التجاره Bis بالزمالك الفرقه الثالثه
المركز الرابع
الطالبه / يوستينا جرجس صبري
كليه الفنون التطبيقيه الفرقة الثانية
المركز الخامس
الطالبه / اميره عبد الحميد
كليه الطب الفرقة الثانيه
اما نتائج الطلاب فقد اسفرت عن التالي
فاز بالمركز الاول الطالب / ارميا سمير مساك
كليه الصيدله الفرقه الخامسه
المركز الثاني للطالب / باسم جمعه محمد
كليه الحقوق الفرقة الثالثه
المركز الثالث للطالب/ احمد شريف احمد حسن
كليه الهندسه الفرقه الاولى
المركز الرابع للطالب / علي محمود علي جابر
كليه العلوم الفرقه الثانيه
المركز الخامس للطالب / اشرف هشام عبد الحميد
كليه الخدمه الاجتماعيه الفرقة الثانية
و أقيمت المسابقة في جو يسوده الروح الرياضيه و التنافس الشريف بين الطلاب و تم مراعاه التباعد الاجتماعي بين بوردات اللعب و اتخاذ الإجراءات الاحترازية الازمه في ظل انتشار جائحة كورونا
و قد أقيمت إحتفاليه توزيع الجوائز في نهاية البطولة بمشاركه اتحاد طلاب الجامعه برئاسه الطالب علي السيد و تم توزيع جوائز و شهادات تقدير والميداليات علي الطلاب الفائزين وسط جو يملأه البهجة و الفرحه و السرور
هذا و قد حصدت جامعه حلوان العديد من المراكز المتقدمه في كافه المحافل و كان اخرها حصولها علي المركز الاول طالبات فردي و الثاني فرق طلاب و الثالث فرق طالبات ببطوله الجامعات الأخيرة اون لاين و التي نظمها الاتحاد الرياضي الجامعات.
التعليقات على جامعة حلوان تنظم بطولة للشطرنج
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق