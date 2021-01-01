التعليم تحذر المدارس من الخطأ في تسجيل كشوف بيانات الطلاب المعفيين من المصروفات

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صورة الخبر: وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية لجميع مسئولي وحدات المعلومات بالمدارس ، شددت خلالها على سرعة استكمال اجراءات تسجيل ومراجعة بيانات الطلاب ابناء العاملين بالتربية والتعليم وكذلك بيانات الطلاب المعفيين من المصروفات

يأتي ذلك في اطار متابعة وزارة التربية والتعليم لإجراءات تحصيل المصروفات المدرسية لطلاب المدارس بجميع مراحل التعليم ، وايماءا إلى كثرة الضغط الواقع على اقسام الاحصاء بالمديريات التعليمية والذي ادى إلى ضعف نسبة تسجيل بيانات الطلاب

وشددت وزارة التربية والتعليم على ان يتم طباعة كشوف بيانات ابناء العاملين بالتربية والتعليم والفئات المعفاه من المصروفات الدراسية ، من خلال التطبيق الالكتروني المعد خصيصا لذلك.

وأكدت وزارة التربية والتعليم على استيفاء كافة التوقيعات واعتماد الكشوف من مدير المدرسة وتسليم هذه الكشوف إلى الادارة التعليمية قسم شئون الطلاب.

وطالبت وزارة التربية والتعليم مسئولي وحدات المعلومات بالمدارس بتحري الدقة والحذر اثناء تسكيل الكشوف ، محذرة من انه سيتم احالة مسئولي اعداد هذه الكشوف للمساءلة القانونية في حالة وجود اي أخطاء

المصدر: elbalad

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