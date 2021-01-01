أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية لجميع مسئولي وحدات المعلومات بالمدارس ، شددت خلالها على سرعة استكمال اجراءات تسجيل ومراجعة بيانات الطلاب ابناء العاملين بالتربية والتعليم وكذلك بيانات الطلاب المعفيين من المصروفات
يأتي ذلك في اطار متابعة وزارة التربية والتعليم لإجراءات تحصيل المصروفات المدرسية لطلاب المدارس بجميع مراحل التعليم ، وايماءا إلى كثرة الضغط الواقع على اقسام الاحصاء بالمديريات التعليمية والذي ادى إلى ضعف نسبة تسجيل بيانات الطلاب
وشددت وزارة التربية والتعليم على ان يتم طباعة كشوف بيانات ابناء العاملين بالتربية والتعليم والفئات المعفاه من المصروفات الدراسية ، من خلال التطبيق الالكتروني المعد خصيصا لذلك.
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التعليقات على التعليم تحذر المدارس من الخطأ في تسجيل كشوف بيانات الطلاب المعفيين من المصروفات
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