كارتيرون يعلن قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة الإسماعيلي الجمعة



كارتيرون كارتيرون

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قائمة مباراة الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.







وجاءت القائمة كالتالي :

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حراسة المرمى : محمد أبو جبل، محمد عواد.خط الدفاع : حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافي.خط الوسط : طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، مصطفى فتحي، أيمن حفني.خط الهجوم : سيف الدين الجزيري، عمر السعيد.ويستعد الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.مران الزمالك.. خماسي حراسة المرمى يخوضون فقرة ترفيهيةخاض الخماسي محمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد نديم والسيد عطية ومعاذ علاء، لمجموعة من التدريبات الفنية، تحت إشراف أوليفيرا مدرب حراس المرمى بالفريق، على هامش المران الجماعي للفريق اليوم الأربعاء.وخضع الخماسي لفقرة ترفيهية بالتحكم في الكرة عن طريق مباراة كرة طائرة، ثم خاض الحراس فقرة أخرى خاصة بالتمركز الصحيح في منطقة الجزاء، بجانب التعامل مع التصويبات القريبة.