راجل ولا ست .. كل ما تريد معرفته عن حارسة مرمي إيران المثيرة للجدل.. فيديو



حارسة مرمي إيران حارسة مرمي إيران

حارسة مرمى إيران لكرة القدم النسائي أثارت ضجة بشكلها الذي يوحي بأنها رجل



وذلك بعد لقاء المنتخب الأردني لكرة القدم النسائي ونظيره المنتخب الإيراني في نهائي تصفيات كأس آسيا.



وفوز منتخب إيران بضربات الترجيح.

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الاتحاد الأردني لكرة القدم تقدم مؤخرا بشكوى إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، للتحقق من جنس حارسة منتخب إيران النسائي التي شاركت في لقائهما.وكان المنتخب الإيراني قد حقق الفوز على منافسه الأردني في نهائي تصفيات كأس آسيا بركلات الجزاء الترجيحية، في المباراة التي أقيمت على أحد ملاعب أوزبكستان.شكوى الاتحاد الأردني، لاقت رواجًا كبير في الأوساط الإعلامية خاصة في وجود تركيز على ملامح الحارسة التي تبدو بعيدة عن الأنوثة بعض الشيء، بالإضافة إلى استناد الأول على وقائع مشابهة للمنتخب الإيراني.اللاعبة تدعى زهرة كودايي وتمارس نشاط كرة القدم منذ سنوات وتبلغ من العمر 32 عاما، وسبق له تمثيل المنتخبات في فاعليات كثيرة.تعود جذور كودايي إلى محافظة خوزستان وتلعب ضمن صفوف فريق «ذوب آهن أصفهان»، وتعد أبرز قائدات الفريق داخل الملعب حيث تتواجد منذ عام 2009.تعتبر اللاعبة ضيفة شبه دائمة على وسائل الإعلام الإيرانية خاصة المرئية والتي تُظهر بشكل كبير صوتها الأنثوي ومشاركتها في العديد من الفاعليات النسائية خارج عالم الساحرة المستديرة.وللمزيد حول أخبار حارسة مرمي منتخب إيران لكرة القدم النسائية .. تقدم الفيديو جراف التالي: