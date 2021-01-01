شوبير يعلن موقف الأهلي النهائي من إعارة كهربا وديانج وطاهر

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صورة الخبر: الإعلامي أحمد شوبير
الإعلامي أحمد شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، الموقف النهائي لـ النادي من إعارة أي من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأكد شوبير، في تصريحات عبر أثير “أون سبورت اف ام”، أن الأهلي متمسك بلاعبيه الأساسيين ولن يوافق على إعارة أي منهم، مشددا على أن الحديث عن إعارة كهربا أو طاهر محمد طاهر وأكرم توفيق مجرد شائعات لزعزعة استقرار الفريق.

وقال شوبير إن الأهلي لن يفرط في قوام الفريق الأساسي حاليا، مشددا على أنه من الممكن الموافقة على إعارة لاعب أو اثنين ولكن ليسوا من القوام الأساسي.

وأضاف أن هناك لاعبا اسمه زياد طارق يغلب بمركز الظهير الأيسر ولديه إمكانيات رائعة وسيكون له مستقبل باهر، مشددا على أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، يرغب في إعارته من أجل أن يكتسب خبرات جديدة.

وأوضح أن الأهلي لديه العديد من اللاعبين المميزين ولن يوافق على رحيلهم، مشددا على أن فكرة إعارة اليو ديانج في الميركاتو الشتوي شائعات واللاعب مستمر.

المصدر: elbalad

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