كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، الموقف النهائي لـ النادي من إعارة أي من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وأكد شوبير، في تصريحات عبر أثير “أون سبورت اف ام”، أن الأهلي متمسك بلاعبيه الأساسيين ولن يوافق على إعارة أي منهم، مشددا على أن الحديث عن إعارة كهربا أو طاهر محمد طاهر وأكرم توفيق مجرد شائعات لزعزعة استقرار الفريق.
وقال شوبير إن الأهلي لن يفرط في قوام الفريق الأساسي حاليا، مشددا على أنه من الممكن الموافقة على إعارة لاعب أو اثنين ولكن ليسوا من القوام الأساسي.
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التعليقات على شوبير يعلن موقف الأهلي النهائي من إعارة كهربا وديانج وطاهر
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