أجمل دعاء للستر.. ردده عند الخوف من الفضيحة ومهما كانت المعصية



أجمل دعاء للستر أجمل دعاء للستر

أجمل دعاء للستر.. الستير صفة من صفات رب العزة، فهو الذي يستر العبد إذا ارتكب ذنبا أو يستره إذا كان يمر بظروف صعبة ولا يريد أن يعلم بها أحد، وأجمل دعاء للستر ردده عند الشعور بالخوف من الفضيحة، والستر نعمة من أفضل نعم الله على العباد لا يشعر بها الكثير إلا عند الفضيحة، لذا نصح العلماء بضرورة الدعاء بالستر في كل صلاة، وأجمل دعاء للستر يحتاج إلى الخشوع والإلحاح.



دعاء الستر

اللهم استرني فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم لا تشمت في لا عدو ولا حاسد ولا قريب ولا بعيد مع التوبة النصوح، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.



ربي قد مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك الله بخير فإنه على كل شيء قدير.

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اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وانصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك، والفرد لا تهلك، كل شيء هالك ألا وجهك، لن تطاع ألا بأذنك، ولن تعصى ألا بعلمك، تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، اقرب شهيد، وأدنى حفيظ، حولت دون الثغور، وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار، ونسخت الآجال، القلوب لك مفضية. والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت، الخلق خلقك، والعبد عبدك، أنت الله الرؤوف الرحيم، أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، كل حق هو لك، وبحق السائلين عليك، أن تقبلني العشية، وان تجيرني من النار برحمتك ونقول أيضا.اللهم إني أعوذ بك من ملمات نوازل البلاء وأهوال عظائم الضراء فأعذني ربي من صرعة البأساء واحجبني عن سطوات البلاء ونجني من مفاجأت النقم واحرسني من زوال النعم ومن زلل القدم.واجعلني اللهم ربي في حمى عزك وحياك حرزك من مباغتة الدوائر ومعالجة البوائر اللهم ربي وأرض البلاء وخسفها وجبال السوء فانسفها وكُرب الدهر فا كشفها وعوائق الأمور ويصرفها.دعاء الستر من كلام الناسرب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي وما نزل بي، ولا حول ولا قوة إلا بك، يا الله يا علي ياعظيم فرج عني ما أهمني وتول أمري بلطفك، وتداركني برحمتك وكرمك إنك على كل شيء قدير.اللهم يا مجلي العظائم من الأمور، ويا كاشف صعاب الهموم، ويامفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئا فحسبه أن يقول كن فيكون، رباه رباه أحاطت بعبدك الضعيف غوائل الذنوب وأنت المدخر لها ولكل شدة، لا إله إلا أنت، الغياث الغياث، الرحمة الرحمة، العناية العناية، صل على عبدك ونبيك سيدنا محمد وآله والطف بي في أموري كلها والمسلمين.اللهم إني عبدك وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرىن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي.لا إله إلا الله قبل كل شيء، ولا إله إلا الله بعد كل شيء، ولا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله.لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات السبع ورب الأرضين، ورب العرش الكريم.اللهم استرنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا عين تراك، ويد تمسك، ولا تفضحنا بين خلقك ولا تخزنا يوم القيامة اللهم أعل بفضلك كلمة الحق والدين.دعاء الستر من الفضيحةاللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.إلهي إنك أنت العزيز الجبار الذي لا إله إلا أنت إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا، أسألك بحرمة الكلمات التامات كلها الأمن والعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، والأهل والجسد والمال والولد والمسلمين أجمعين يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير، وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين، واكشف عني ما نزل بي من ضر وشر كل ما أردت من الأمور، وخلصني خلاصا جميلا يا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.اللهم استرنا فوق الأرض، وتحت الأرض ويوم العرض عليك.