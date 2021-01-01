

شاومي تطلق سماعة Redmi Buds 3 Pro بميزات فريدة تنافس سامسونج وآبل.. صور شاومي تطلق سماعة Redmi Buds 3 Pro بميزات فريدة تنافس سامسونج وآبل.. صور

أطلقت شركة شاومى الصينية سماعة لاسلكية جديدة بمواصفات مميزة تنافس شركات الهواتف الذكية مثل آبل وسامسونج، وصدرت السماعة تحت اسم Redmi Buds 3 Pro فى الأسواق العالمية كما تم يتم بيعها في الصين فقط باسم AirDots 3 Pro .



وبحسب موقع GSMArena فإن سماعة شاومى اللاسلكية Redmi Buds 3 Pro تتسم بتصميم خارجى مميز للغاية حيث أنها لا تحتوى على أطراف بالإضافة إلى أن الجزء الخارجي منها يتناقص تدريجيًا عند وصوله إلى طرف الأذن، مع خاصية إلغاء الضوضاء النشطة والتي تمنع ما يصل إلى 35 ديسيبل من الضوضاء الخارجية.



وتتميز Redmi Buds 3 Pro بسهولة التحكم فيها من خلال التشغيل والإيقاف المؤقت والتخطي في الوسائط بالإضافة إلى التبديل بين وضعي الشفافية و ANC ، وأن العبوة بأكملها مقاومة للرذاذ بسبب حصولها على معيار IPX4 .

ويحتوى الجانب الأمامي من سماعة Redmi Buds 3 Pro على زر إقران مع مؤشر LED بينما يحتوي الجزء الخلفي على علامة Redmi ، مع منفذ USB-C كما يمكن شحنها عبر أي شاحن لاسلكي Qi بسرعات تصل إلى 5 واط ، وكابل بفتحة USB-C قصير، مع تقنيات ANC و TWS و ANC .وتدعم سماعة Redmi Buds 3 Pro وضع الشفافية بشكل جيد حيث تستخدم نظام الميكروفونات الثلاثة للسماح بأصوات الأشخاص القريبين منك حتى لا تضطر إلى خلع سماعات الأذن لإجراء محادثات قصيرة.ويبلغ عمر بطارية سماعة Redmi Buds 3 Pro ست ساعات من الاستخدام بدون ANC بحجم 50٪ وإجمالي 28 ساعة كما يمكنها الاستمرار لمدة خمسة أيام من الاستخدام المختلط مع ضبط حجم الصوت على 50٪.







