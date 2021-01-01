أطلقت شركة شاومى الصينية سماعة لاسلكية جديدة بمواصفات مميزة تنافس شركات الهواتف الذكية مثل آبل وسامسونج، وصدرت السماعة تحت اسم Redmi Buds 3 Pro فى الأسواق العالمية كما تم يتم بيعها في الصين فقط باسم AirDots 3 Pro .
وبحسب موقع GSMArena فإن سماعة شاومى اللاسلكية Redmi Buds 3 Pro تتسم بتصميم خارجى مميز للغاية حيث أنها لا تحتوى على أطراف بالإضافة إلى أن الجزء الخارجي منها يتناقص تدريجيًا عند وصوله إلى طرف الأذن، مع خاصية إلغاء الضوضاء النشطة والتي تمنع ما يصل إلى 35 ديسيبل من الضوضاء الخارجية.
وتتميز Redmi Buds 3 Pro بسهولة التحكم فيها من خلال التشغيل والإيقاف المؤقت والتخطي في الوسائط بالإضافة إلى التبديل بين وضعي الشفافية و ANC ، وأن العبوة بأكملها مقاومة للرذاذ بسبب حصولها على معيار IPX4 .
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التعليقات على شاومي تطلق سماعة Redmi Buds 3 Pro بميزات فريدة تنافس سامسونج وآبل.. صور
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