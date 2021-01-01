أوبو تطلق هاتف Oppo A95 رسميا بإمكانات مميزة وسعر مناسب

أعلنت شركة أوبو الصينية رسميا عن إطلاق هاتف Oppo A95 من الفئة المتوسطة مع عدد من الإمكانات المتميزة أبرزها البطارية الكبيرة ومعالج يقدم أداء قويا من شركة كوالكوم الأمريكية، مع سعر رخيص.
وبحسب موقع Gadgets 360 فإن هاتف أوبو Oppo A95 يأتى بشاشة من نوع AMOLED ، بقياس 6.43 بوصة، بجودة عرض+ HD، وبدقة X 1600 720، ومعدل تحديث 60 هرتز، ونوتش في أعلى منتصف الشاشة للكاميرا الأمامية ، مع مقاومة للمياه والغبار، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.
ويقدم هاتف أوبو Oppo A95 على كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها بدقة 48 ميجا بكسل، وكاميرا فائقة الإتساع بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا لتصوير العمق بدقة 2 ميجا بكسل، مع تصوير الفيديو بدقة 1080 بمعدل 30 إطارًا في الثانية، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 16 ميجابكسل.
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