

أوبو تطلق هاتف Oppo A95 رسميا بإمكانات مميزة وسعر مناسب أوبو تطلق هاتف Oppo A95 رسميا بإمكانات مميزة وسعر مناسب

أعلنت شركة أوبو الصينية رسميا عن إطلاق هاتف Oppo A95 من الفئة المتوسطة مع عدد من الإمكانات المتميزة أبرزها البطارية الكبيرة ومعالج يقدم أداء قويا من شركة كوالكوم الأمريكية، مع سعر رخيص.



وبحسب موقع Gadgets 360 فإن هاتف أوبو Oppo A95 يأتى بشاشة من نوع AMOLED ، بقياس 6.43 بوصة، بجودة عرض+ HD، وبدقة X 1600 720، ومعدل تحديث 60 هرتز، ونوتش في أعلى منتصف الشاشة للكاميرا الأمامية ، مع مقاومة للمياه والغبار، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.



ويقدم هاتف أوبو Oppo A95 على كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها بدقة 48 ميجا بكسل، وكاميرا فائقة الإتساع بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا لتصوير العمق بدقة 2 ميجا بكسل، مع تصوير الفيديو بدقة 1080 بمعدل 30 إطارًا في الثانية، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

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ويعمل هاتف أوبو Oppo A95 بمعالج من نوع Snapdragon 662 من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية ، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت ، مع واجهة المستخدم ColorOS 11.1 المرتكزة على نظام تشغيل Android 11.1.ويحتوي هاتف أوبو Oppo A95 على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير فى الساعة، ويدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 واط، كما يدعم تقنية GPS ومقبس سماعة الرأس، بالإضافة إلى منفذ شحن من نوع USB-C، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.ويبدأ سعر هاتف أوبو Oppo A95 من 264 دولار أمريكى ، أي ما يعادل حوالي 4 آلاف و 150 جنية مصري .