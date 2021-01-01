تسريبات تكشف موعد الإطلاق العالمي لهاتف هواوى P50 Pro

كشفت تسريبات موعد الإطلاق العالمي لهاتف HUAWEI P50 Pro الرائد من شركة هواوى الصينية، حيث سيصدر بمعالج من نوع Snapdragon 888 من شركة كوالكوم الأمريكية، ولكن مع تقنية الجيل الرابع للاتصالات 4G .
وبحسب موقع Gizmochina فإن موعد إطلاق هاتف هواوى HUAWEI P50 Pro في الأسواق العالمية سيكون في أواخر شهر ديسمبر القادم، حيث كان تم إطلاق الهاتف لأول مرة في الصين فقط في نهاية شهر يوليو الماضى.
ولن تستطيع شركة هواوى إطلاق هاتف HUAWEI P50 Pro بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، وذلك بسببب القيود المفروضة عليها من الحكومة الأمريكية، والتى تمنعها من استخدام أى تكنولوجيا أمريكية .
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