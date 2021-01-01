على غير المتوقع، أعلنت شركة إنفينيكس الآن، عن الهاتف Infinix Hot 11 Play، ليكون بذلك هو الهاتف الثالث في سلسلة Hot 11 Series، التي تم الإعلان عنها في شهر سبتمبر الماضي، ويأتي هذا الهاتف الجديد بمواصفات اقتصادية، تشمل بطارية بسعة 6000 ملي أمبير، ومعالجا جيدا من ميديا تيك، بالإضافة إلى 128 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية، ومواصفات أخرى جيدة، دعونا نتعرف عليها في مقال اليوم.
مواصفات الهاتف هوت 11 بلاي
تم تصميم هاتف Infinix Hot 11 Play، حول شاشة IPS LCD بحجم 6.82 بوصة، وبجودة HD+ وبدقة 1640×720 بكسل، وتحتوي على ثقب بشكل النوتش في الأعلى، من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، بالإضافة إلى أن هذا الهاتف يحتوي على، كاميراتين في الخلف بدقة 13 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8 للكاميرا الرئيسية، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا المسؤولة عن استشعار معلومات العمق، مع العلم بأن الكاميرات الأمامية والخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية، والكاميرات الخلفية تحتوي بجانبها على فلاش LED رباعي.
معالج تشغيل هذا الهاتف، يأتي من فئة MediaTek Helio G35، المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر، ومعالج الرسوميات، يأتي من فئة PowerVR GE8320، كما أن الهاتف Infinix Hot 11 Play، يعمل بنظام Android 11، وبواجهة مستخدم XOS 7.6، ويتوفر مع ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا رام، والذاكرة الداخلية قابلة للاتساع من خلال منفذ microSD.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على مواصفات وأسعار الهاتف Infinix Hot 11 Play
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق