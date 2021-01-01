سامسونج تحدد موعد وصول تحديث One UI 4 الرسمي لهواتفها

نشرت اليوم شركة سامسونج، تقريرا تكشف فيه عن الموعد الرسمي، لوصول تحديث One UI 4 الرسمي، الذي يستند على نظام التشغيل الأحدث من جوجل Android 12، وهذا يعني أن الهواتف ستحصل على جميع المميزات، التي تم تضمينها في واجهة One UI 4 وأندرويد 12، بما في ذلك مميزات الخصوصية الجديدة، ولوحة معلومات الخصوصية الجديدة، والتي تضم إعدادات وعناصر تحكم الخصوصية، ومميزات أخرى عديدة، ولكن هذا ليس موضوعنا، لأننا سنتحدث في هذا المقال عن الهواتف، وموعد حصولها على تحديث واجهة المستخدم الرسمي.
ووفقا لما نشرته شركة سامسونج، فإن هواتف Galaxy S21، وGalaxy S21 Plus، وGalaxy S21 Ultra، ستكون أول الهواتف، التي ستحصل على تحديث One UI 4 الرسمي، الذي يستند على نظام Android 12 المستقر، حيث ستحصل على التحديث، في شهر نوفمبر الجاري.
تحديث One UI 4 الذي يستند على نظام Android 12
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