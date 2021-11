سامسونج تحدد موعد وصول تحديث One UI 4 الرسمي لهواتفها سامسونج تحدد موعد وصول تحديث One UI 4 الرسمي لهواتفها

نشرت اليوم شركة سامسونج، تقريرا تكشف فيه عن الموعد الرسمي، لوصول تحديث One UI 4 الرسمي، الذي يستند على نظام التشغيل الأحدث من جوجل Android 12، وهذا يعني أن الهواتف ستحصل على جميع المميزات، التي تم تضمينها في واجهة One UI 4 وأندرويد 12، بما في ذلك مميزات الخصوصية الجديدة، ولوحة معلومات الخصوصية الجديدة، والتي تضم إعدادات وعناصر تحكم الخصوصية، ومميزات أخرى عديدة، ولكن هذا ليس موضوعنا، لأننا سنتحدث في هذا المقال عن الهواتف، وموعد حصولها على تحديث واجهة المستخدم الرسمي.



ووفقا لما نشرته شركة سامسونج، فإن هواتف Galaxy S21، وGalaxy S21 Plus، وGalaxy S21 Ultra، ستكون أول الهواتف، التي ستحصل على تحديث One UI 4 الرسمي، الذي يستند على نظام Android 12 المستقر، حيث ستحصل على التحديث، في شهر نوفمبر الجاري.



تحديث One UI 4 الذي يستند على نظام Android 12

وبالإضافة إلى ذلك، فإن شهر ديسمبر 2021، سيشهد وصول هذا التحديث الجديد، للعديد من الهواتف الرائدة، بما في ذلك سلسلة هواتف Galaxy S21 Series، وسلسلة هواتف Galaxy Note 20، وGalaxy Z Fold 3، وGalaxy Z Filp 3، بالإضافة إلى الهاتفين Z Filp 2، وZ Fold 2، وبالنسبة لباقي الهواتف المؤهلة، فستحصل على تحديث One UI 4 الرسمي، الذي يستند على نظام Android 12 المستقر، خلال النصف الأول من العام الجاري 2022، بحيث يحصل آخر هاتف مؤهل، على التحديث في شهر يوليو 2022، كما هو موضح في الصورة الموجودة أعلاه.وفي النهاية، نأمل أن تتمكن Samsung، من تقديم تجربة أكثر استقرارا، مع التحديث الجديد، وذلك بعد العقبات التي واجهت شركة Google، أثناء طرح تحديث Android 12، على أجهزة Pixel الخاصة بها.