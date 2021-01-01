روسيا تعلن عن موعد التحام أول مركبة بوحدة "بريتشال" الفضائية الجديدة

أعلنت روسيا عن الموعد الذي ستلتحم فيه أول مركبة بوحدة "بريتشال" التي ستكون جزءا من المحطة الفضائية مستقبلا.
وفي مقابلة صحفية أجريت معه مؤخرا قال رئيس قسم المجمعات الفضائية في شركة "إينيرغيا" الروسية، روستام عبد الخلوقوف: "وحدة بريتشال الروسية التي ستطلق في نوفمبرالجاري لتصبح جزءا من المحطة الفضائية الدولية من المفترض أن تستقبل أول مركبة فضائية من نوع سويوز في 18 مارس العام المقبل، في هذا الموعد من المخطط أن تلتحم المركبة بالوحدة".
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن روسيا تنوي إطلاق الوحدة المذكورة إلى الفضاء في 24 نوفمبر الجاري، بتمام الساعة 16:06 بتوقيت موسكو، وبواسطة صاروخ روسي الصنع من نوع Soyuz-2.1b سيطلق من قاعدة "بايكونور" الفضائية بكازاخستان، ومن المقرر أن تلتحم "بريتشال" بوحدة "ناؤوكا" الروسية بعد إطلاقها بيومين.
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