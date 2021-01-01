

سعر ومواصفات الساعة الذكية Redmi Watch 2 Lite سعر ومواصفات الساعة الذكية Redmi Watch 2 Lite

بعد أيام قليلة من الإعلان عن ساعة Redmi Watch 2، قامت شركة شاومي، بالإعلان عن إصدار أقل تكلفة، تحت مسمى Redmi Watch 2 Lite، مع مواصفات جيدة للغاية، تتمثل في دعم أكثر من 100 وضع رياضي، ونظام تشغيل Proprietary OS، بالإضافة إلى بطارية، تعمل لمدة 10 أيام وأكثر، ومواصفات أخرى جيدة، سنتعرف عليها الآن، حيث سأقدم لكم سعر ومواصفات الساعة الذكية، Redmi Watch 2 Lite.



مواصفات الساعة الذكية ريدمي وإتش 2 لايت

تتوفر هذه الساعة الذكية، بأبعاد الارتفاع 41.2 × العرض 35.3 ملم، وبسمك 10.7 ملم، كما أنها تزن حوالي 35 جراما، وتضم شاشة TFT LCD بحجم 1.55 بوصة، وبدقة 360×320 بكسل، بالإضافة إلى أن الساعة الذكية Redmi Watch 2 Lite، تعمل بنظام Proprietary OS، المخصص للساعات الذكية.



تحتوي ساعة Redmi Watch 2 Lite، على بطارية ليثيوم أيون، بسعة 262 مللي أمبير، أكدت شاومي أن الساعة تدوم لمدة 10 أيام، في ظل الاستخدام العادي، أو لمدة 5 أيام في ظل الاستخدام المكثف، ودعم أكثر من وضع بما في GPS.

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وعلاوة على ذلك، فإن هذه الساعة الذكية، مقاومة للماء بشهادة 5ATM، حتى عمق 50 مترا، مما يجعلها مناسبة للرياضيين أثناء الجري، والسباحة، بالإضافة إلى أنها تدعم مقياس التسارع المعتاد، وتتبع معدل ضربات القلب، على مدار 24 ساعة، وتدعم أيضا مستشعر الدوران والبوصلة، مع دعم تتبع الأكسجين في الدم SpO2.سعر الساعة الذكية Redmi Watch 2 Liteلم يتم الكشف عن سعر الساعة الذكية، Redmi Watch 2 Lite، ولكن تم التأكيد على أنها، ستتوفر للشراء بشكل رسمي، في وقت لاحق من شهر نوفمبر.