المربع نت – باعت تويوتا 50 مليون سيارة كورولا بين أعوام 1966 و2021، وللاحتفال بهذا الإنجاز للسيارة الأعلى مبيعًا في التاريخ، أطلقت تويوتا “إصدار الـ 50 مليون” الخاص لكورولا في اليابان.
وسيتوفر الإصدار لفئات كورولا سيدان بأربعة أبواب وكورولا هاتشباك بخمسة أبواب وكورولا واجن، مع جنوط 17 إنش ألمنيوم ولمسات خارجية حصرية تشمل جناح خلفي وشعارات “إصدار 50 مليون” على الرفارف الأمامية.
وسيتوفر الإصدار بألوان متنوعة تشمل الرمادي المعدني والأبيض الجوهري والأسود الداكن، وفي الداخل نرى زخرفات جديدة وتخييط أحمر وبرتقالي وذهبي، والمزيد من شعارات “إصدار 50 مليون” لتمييزها.
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التعليقات على تويوتا كورولا تحصل على “إصدار 50 مليون” الحصري في اليابان
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