

تويوتا كورولا تحصل على “إصدار 50 مليون” الحصري في اليابان تويوتا كورولا تحصل على “إصدار 50 مليون” الحصري في اليابان

المربع نت – باعت تويوتا 50 مليون سيارة كورولا بين أعوام 1966 و2021، وللاحتفال بهذا الإنجاز للسيارة الأعلى مبيعًا في التاريخ، أطلقت تويوتا “إصدار الـ 50 مليون” الخاص لكورولا في اليابان.



وسيتوفر الإصدار لفئات كورولا سيدان بأربعة أبواب وكورولا هاتشباك بخمسة أبواب وكورولا واجن، مع جنوط 17 إنش ألمنيوم ولمسات خارجية حصرية تشمل جناح خلفي وشعارات “إصدار 50 مليون” على الرفارف الأمامية.



وسيتوفر الإصدار بألوان متنوعة تشمل الرمادي المعدني والأبيض الجوهري والأسود الداكن، وفي الداخل نرى زخرفات جديدة وتخييط أحمر وبرتقالي وذهبي، والمزيد من شعارات “إصدار 50 مليون” لتمييزها.

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ويعتمد الإصدار على محرك 1.8 لتر هايبرد بقوة 122 حصان، متصل بناقل CVT ونظام دفع أمامي، مع توافر نسخة دفع كلي بنفس القوة لفئات السيدان والواجن.وسيتوفر إصدار تويوتا كورولا 50 مليون في السوق الياباني بشكل حصري للوقت الحالي، بسعر يعادل 24,771 دولار، أي حوالي 93,000 ريال قبل الضرائب.