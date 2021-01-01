

تويوتا كامري 2022 تحصل على مجموعة تحديثات جديدة تويوتا كامري 2022 تحصل على مجموعة تحديثات جديدة

المربع نت – تويوتا كامري هي السيدان الأعلى مبيعًا للعلامة، إذ تحظى بشعبية جارفة حول العالم بداية من السوق المحلي لتويوتا باليابان إلى أسواق الشرق الأوسط والولايات المتحدة، مع تربعها على عرش مبيعات السيدان في أمريكا للعام 19 على التوالي.



وكشفت تويوتا عن تحديثات هادئة محدودة للسيارة المحورية، ولكنها ليست تحديثات “فيس ليفت” أو منتصف العمر، بل أقرب لخيارات ومعدات ومزايا جديدة.



أهم هذه الإضافات هي توفير حزمة تحديثات “ظل الليل” الداكنة الرائعة لفئات الهايبرد، بمزايا تشمل جنوط 18 إنش سوداء، وزخرفات خارجية سوداء متعددة على مقابض الأبواب وأغطية المرايا.

واستلمت السيارة تقنيات سلامة جديدة تشمل أشعة عالية أوتوماتيكية وتقنية التعرف على علامات الطريق التي يمكن تفعيلها بالتناسق مع تقنية الكروز كونترول المتكيف.كما أضافت تويوتا مزايا قياسية جديدة أبرزها نظام تحكم مناخي بمنطقتين وشاشة طافئة ترفيهية قياس 7 أو 9 إنش وغيرهم.



