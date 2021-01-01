تويوتا كامري 2022 تحصل على مجموعة تحديثات جديدة

آخر الأخبارأخبار السيارات › تويوتا كامري 2022 تحصل على مجموعة تحديثات جديدة

صورة الخبر: تويوتا كامري 2022 تحصل على مجموعة تحديثات جديدة
تويوتا كامري 2022 تحصل على مجموعة تحديثات جديدة

المربع نت – تويوتا كامري هي السيدان الأعلى مبيعًا للعلامة، إذ تحظى بشعبية جارفة حول العالم بداية من السوق المحلي لتويوتا باليابان إلى أسواق الشرق الأوسط والولايات المتحدة، مع تربعها على عرش مبيعات السيدان في أمريكا للعام 19 على التوالي.

وكشفت تويوتا عن تحديثات هادئة محدودة للسيارة المحورية، ولكنها ليست تحديثات “فيس ليفت” أو منتصف العمر، بل أقرب لخيارات ومعدات ومزايا جديدة.

أهم هذه الإضافات هي توفير حزمة تحديثات “ظل الليل” الداكنة الرائعة لفئات الهايبرد، بمزايا تشمل جنوط 18 إنش سوداء، وزخرفات خارجية سوداء متعددة على مقابض الأبواب وأغطية المرايا.

واستلمت السيارة تقنيات سلامة جديدة تشمل أشعة عالية أوتوماتيكية وتقنية التعرف على علامات الطريق التي يمكن تفعيلها بالتناسق مع تقنية الكروز كونترول المتكيف.

كما أضافت تويوتا مزايا قياسية جديدة أبرزها نظام تحكم مناخي بمنطقتين وشاشة طافئة ترفيهية قياس 7 أو 9 إنش وغيرهم.

صورة الخبر: تويوتا كامري 2022 تحصل على مجموعة تحديثات جديدة

المصدر: المربع نت

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تويوتا كامري 2022 تحصل على مجموعة تحديثات جديدة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
76432

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager