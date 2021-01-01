المربع نت – تويوتا كامري هي السيدان الأعلى مبيعًا للعلامة، إذ تحظى بشعبية جارفة حول العالم بداية من السوق المحلي لتويوتا باليابان إلى أسواق الشرق الأوسط والولايات المتحدة، مع تربعها على عرش مبيعات السيدان في أمريكا للعام 19 على التوالي.
وكشفت تويوتا عن تحديثات هادئة محدودة للسيارة المحورية، ولكنها ليست تحديثات “فيس ليفت” أو منتصف العمر، بل أقرب لخيارات ومعدات ومزايا جديدة.
أهم هذه الإضافات هي توفير حزمة تحديثات “ظل الليل” الداكنة الرائعة لفئات الهايبرد، بمزايا تشمل جنوط 18 إنش سوداء، وزخرفات خارجية سوداء متعددة على مقابض الأبواب وأغطية المرايا.
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التعليقات على تويوتا كامري 2022 تحصل على مجموعة تحديثات جديدة
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