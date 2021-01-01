نيسان Z موديل 2023 ... كوبيه رياضية أنيقة تجمع بين الماضي والحاضر

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صورة الخبر: نيسان Z موديل 2023 ... كوبيه رياضية أنيقة تجمع بين الماضي والحاضر
نيسان Z موديل 2023 ... كوبيه رياضية أنيقة تجمع بين الماضي والحاضر

كشفت شركة نسيان اليابانية النقاب عن سيارتها الكوبيه الرياضية الجديدة نيسان Z موديل 2023 و التي تأتي كخليفة لسيارة نيسان Z400 موديل 2022 ، و ستنطلق ضمن سلسلة سيارات الكوبيية من الجيل السابع التي تطورها نيسان .

و يعود تاريخ فئة Z من سيارات نيسان الى عام 1969 ، حيث تتميز هذه الفئة بأصالتها التي حافظت عليها لنصف قرن تقريباً كسيارات رياضية توفر تجربة قيادة ممتعة على الطرقات العامة بالأضافة لمشاركتها في سباقات رالي السرعة .

و تستمد سيارة نيسان Z موديل 2023 قوتها من محرك V6 مزود بشاجن تيربو مزدوج يولد قوة تصل الى 400 حصان و ناقل حركة يدوي مكون من 6 سرعات ، يرسل القوة الى العجلات الأربعة بنظام دفعة رباعي ، و تتوفر أيضاً بناقل حركة أوتوماتيكي حسب الرغبة .

و من الخارج جاءت سيارة نيسان Z موديل 2023 بتصميم رياضي يمزج بين النمط الكلاسيكي العتيق المميز لهذه الفئة و بين أسلوب تصميم حديث و راقي ، و يعكس تصميمها مدى أهتمام نيسان بتقديم سيارة تليق بتاريخها ، بالأضافة أنه من النظرة الأولى يمكن معرفة نسبها لفئة Z بسبب تصميمها المستوحى من أول سيارة Z تنتجها نيسان .

و تأتي بغطاء محرك طويل و مقصورة أمامية قصيرة نسبياً و مصابيح LED أمامية و خلفية و سقف مدفق من الأمام للخلف و جنوط ألمونيوم رياضية بقياس 18 بوصة و جنوط RAYS بقياس 19 بوصة للطراز الفائق و الذي يحمل أسم "بريفورمانس" و ستتوفر بثلاثة ألوان أحادية و ستة ألوان ثنائية .

و من الداخل تتوفر بمقصورة بمقعدين فقط تجمع بين تقنيات السيارات الرياضيية الحديثة و نمط نيسان Z الكلاسيكية ، و تم تصنيع مكوناتها الداخلية بجودة عالية كما توفرت على نظام تحكم تلقائي في المناخ ، و نظام ملاحة لمساعدة السائق و أتصال واي فاي و شاشة ترفية بقياس 9 بوصة و شاشاشة عدادات رقمية بقياس 12 بوصة و نظام BOSE الصوتي كما تدعم نظام أندرويد أوتو و أبل كار بلاي .

لم يتم الأعلان عن السعر الرسمي بعد و لكن تشير التوقعات أنه سيكون 40 ألف دولار تقريباً.

صورة الخبر: نيسان Z موديل 2023 ... كوبيه رياضية أنيقة تجمع بين الماضي والحاضر

المصدر: صدى البلد

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