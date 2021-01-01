

ظاهرة تتكرر كل 33 عاما.. مصر تشهد ذروة تساقط الشهب اليوم الأربعاء ظاهرة تتكرر كل 33 عاما.. مصر تشهد ذروة تساقط الشهب اليوم الأربعاء

تشهد سماء مصر والوطن العربي، اليوم الأربعاء، ذروة تساقط الشهب خلال العام الجاري والتي تعرف بـ “الأسديات” والتي يمكن رؤيتها بالعين المجردة، في ظاهرة فلكية تحدث كل 33 عاما.



وكشفت الجمعية الفلكية في جدة، عن أن أفضل وقت لمحاولة رصد شهب الأسديات مباشرة؛ حيث تظهر الشهب من أمام كوكبة الأسد، ويمكن أن تظهر من أى مكان فى السماء.



ومن المتوقع أن تصل زخة شهب الأسديات إلى ذروة نشاطها عند حوالى الساعة (06:00 مساء بتوقيت جرينتش)، وبالتالي يفترض رؤية أعلى عدد من الشهب بعد ارتفاع نقطة إشعاعها عالياً في السماء أمام نجوم الأسد بعد منتصف الليل خلال الساعات قبل شروق الشمس صبيحة يوم الخميس، ولكن نظراً لأن القمر في طور الأحدب المتزايد وعلى بعد يوم واحد فقط من اكتماله سيتسبب فى التأثير على رؤية نشاط هذه الشهب وطمس الكثير منها باستثناء الشهب الساطعة.

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وتنشط شهب الأسديات سنوياً في الفترة من 6 إلى 30 نوفمبر ومصدرها الجزئيات الغبارية من المذنب (تمبل – توتال)، وهي من الشهب المتوسطة حيث تنتج في المعدل ما بين 10 إلى 15 شهابا بالساعة عند ذروتها ولكن من غير المعروف عدد الشهب التي ستكون مرصودة فعليا، فالشهب معروفة بأنها تخالف التوقعات.ويرصد إلى جانب شهب الأسديات في سماء الفجر، نجوم لامعة مثل قلب الأسد والشعرى والدبران و العيوق ونجوم الجوزاء ونجوم الثور وعنقود الثريا.وتساعد مراقبة الشهب العلماء على فهم أفضل للكويكبات والمذنبات التي تعبر مدار الأرض وكيف أثرت تلك الأجسام السماوية على كوكب الأرض.