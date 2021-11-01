

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 17- 11-2021 أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 17- 11-2021

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، الذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار واسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الأربعاء 17- 11-2021، والتي جاءت كالتالي:







سعر الدولار اليوم

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