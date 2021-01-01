

سيارة TVR ساجاريس البريطانية تتألق بمحرك ألماني من BMW سيارة TVR ساجاريس البريطانية تتألق بمحرك ألماني من BMW

سيارة TVR ساجاريس هي سيارة رياضية من إنتاج شركة TVR البريطانية و تعتبر واحده من ضمن أكثر السيارات الرياضية البريطانية جذباً للأنظار ، و يخفى على أحد تألقها في الماضي بسبب مواصفاتها القوية و سرعتها المذهلة .



و من خلال فيديو عرضته قناة درايف ترايب المتخصصة في في مجال السيرات و القيادة و سباقات السرعة و التحمل ، حصلت سيارة TVR ساجاريس على محرك جديد و رائع من شركة BMW الألمانية و هو محرك V10 بسعة 5000 سي سي بنظام سحب طبيعي .



و يستطيع المحرك توليد قوة تصل الى 500 حصان بمعدل يصل الى 7500 دورة في الدقيقة و عزم دوران يصل الي 520 نيوتن/متر و ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض مكون من 7 سرعات بنظام دفع خلفي و ما زال العمل عليها مستمراً حتى الآن .

و يتوافق المحرك الجديد مع موضع محرك السيارة رغم أنه أثقل وزناً من محركها القديم ، حيث كانت تتوفر على محرك V8 بسعة 4000 سي سي .و يعتبر المحرك الجديد واحداً من أفضل محركات BMW التي تم بناءها بين عامي 2005 حتى عام 2010 و تم أستخدامة في سيارات BMW M5 و M6 و E63 ، و جاءت هذه الترقيات بناءاً على طلب مالك السيارة الكلاسيكية الذي طلب مواصفات أكثر قوة و إثارة .







