سيارة TVR ساجاريس هي سيارة رياضية من إنتاج شركة TVR البريطانية و تعتبر واحده من ضمن أكثر السيارات الرياضية البريطانية جذباً للأنظار ، و يخفى على أحد تألقها في الماضي بسبب مواصفاتها القوية و سرعتها المذهلة .
و من خلال فيديو عرضته قناة درايف ترايب المتخصصة في في مجال السيرات و القيادة و سباقات السرعة و التحمل ، حصلت سيارة TVR ساجاريس على محرك جديد و رائع من شركة BMW الألمانية و هو محرك V10 بسعة 5000 سي سي بنظام سحب طبيعي .
و يستطيع المحرك توليد قوة تصل الى 500 حصان بمعدل يصل الى 7500 دورة في الدقيقة و عزم دوران يصل الي 520 نيوتن/متر و ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض مكون من 7 سرعات بنظام دفع خلفي و ما زال العمل عليها مستمراً حتى الآن .
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التعليقات على سيارة TVR ساجاريس البريطانية تتألق بمحرك ألماني من BMW
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