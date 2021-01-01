سيارة TVR ساجاريس البريطانية تتألق بمحرك ألماني من BMW

آخر الأخبارأخبار السيارات › سيارة TVR ساجاريس البريطانية تتألق بمحرك ألماني من BMW

صورة الخبر: سيارة TVR ساجاريس البريطانية تتألق بمحرك ألماني من BMW
سيارة TVR ساجاريس البريطانية تتألق بمحرك ألماني من BMW

سيارة TVR ساجاريس هي سيارة رياضية من إنتاج شركة TVR البريطانية و تعتبر واحده من ضمن أكثر السيارات الرياضية البريطانية جذباً للأنظار ، و يخفى على أحد تألقها في الماضي بسبب مواصفاتها القوية و سرعتها المذهلة .

و من خلال فيديو عرضته قناة درايف ترايب المتخصصة في في مجال السيرات و القيادة و سباقات السرعة و التحمل ، حصلت سيارة TVR ساجاريس على محرك جديد و رائع من شركة BMW الألمانية و هو محرك V10 بسعة 5000 سي سي بنظام سحب طبيعي .

و يستطيع المحرك توليد قوة تصل الى 500 حصان بمعدل يصل الى 7500 دورة في الدقيقة و عزم دوران يصل الي 520 نيوتن/متر و ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض مكون من 7 سرعات بنظام دفع خلفي و ما زال العمل عليها مستمراً حتى الآن .

و يتوافق المحرك الجديد مع موضع محرك السيارة رغم أنه أثقل وزناً من محركها القديم ، حيث كانت تتوفر على محرك V8 بسعة 4000 سي سي .

و يعتبر المحرك الجديد واحداً من أفضل محركات BMW التي تم بناءها بين عامي 2005 حتى عام 2010 و تم أستخدامة في سيارات BMW M5 و M6 و E63 ، و جاءت هذه الترقيات بناءاً على طلب مالك السيارة الكلاسيكية الذي طلب مواصفات أكثر قوة و إثارة .

صورة الخبر: سيارة TVR ساجاريس البريطانية تتألق بمحرك ألماني من BMW

صورة الخبر: سيارة TVR ساجاريس البريطانية تتألق بمحرك ألماني من BMW

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على سيارة TVR ساجاريس البريطانية تتألق بمحرك ألماني من BMW

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
6668

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager