دعا الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، لعقد اجتماع مع أعضاء اللجنة الاستشارية الخاصة بسوق رأس المال وأطراف السوق المختلفة مع دعوة البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة، غدا صباح الأربعاء.
وأوضح فى بيان اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر، أن ذلك يأتى لمناقشة قرار تحريك الحدود السعرية على أسهم الشركات المقيدة بالبورصة والتي أصبحت 20% من آخر سعر إقفال للسوق الرئيسي وكذلك 10% لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومدى ملائمتها مع النسب المقررة قانوناً لإغلاق مراكز عمليات الشراء بالهامش وذلك بهدف المساهمة في تقليل الضغوط البيعية وخفض الأثار المترتبة عليها بالسوق. كما سيتناول الاجتماع مناقشة معايير تغير سعر الاقفال اللحظي للأسهم خلال جلسة التداول.
وقال الدكتور عمران، إن مجلس إدارة الهيئة سيناقش - بجلسته غدا- خفض مقابل الخدمات عن عمليات التداول التي تتقاضاها الهيئة والبورصة وشركة مصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر، في استجابة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهدف تنشيط الاستثمار بالبورصة والسعي نحو منح حافز إضافي على التعامل بالبورصة.
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التعليقات على «الرقابة المالية» تبحث مع أطراف السوق سبل تنمية التعاملات بالبورصة
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